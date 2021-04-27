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19:18 (мск), источник: РБК

Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России

Вице-премьер считает текущий принцип административно-территориального деления России «неправильным», «85 регионов не нужно». «Точкой роста» он считает агломерации.

Источник: РИА "Новости"

Нынешний принцип административно-территориального деления России «неправильный», столько регионов стране не нужно, сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил он на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном Высшей школой экономики, передает корреспондент РБК.

При этом он подчеркнул, что его слова являются лишь «мнением», а не официальной позицией, согласованной с правительством.

По словам Хуснуллина, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются». «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил Хуснуллин.

У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы.
Марат Хуснуллин

В качестве примера он привел и Татарстан: «Я вырос в городе Чистополь, это 100 км от Казани. А ровно через 30 км начинается муниципальный поселок в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету».

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«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — уточнил РБК представитель вице-премьера.

«Точкой роста» Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление. В пример вице-премьер также привел Казань и расположенный в 40 км от нее город Волжск республики Марий Эл: «Все жители Волжска живут и работают в Казани, но у них совершенно другая бюджетная обеспеченность. Почему Волжск не должен быть в агломерации? Пусть он будет в составе республики Марийской, но бюджетное правило, налоги, и в том числе налоги на недвижимость, нужно регулировать не по административному принципу, а определять границы — либо это должен быть округ, либо агломерации, либо такое муниципальное образование, где действительно будет единая налоговая база».

К обсуждению этой темы агломераций, по словам Хуснуллина, он «вернется после сентябрьских выборов». Не нужны, по его словам, также и 20 тыс. муниципальных образований: «Мы в стратегии “Агрессивного развития инфраструктуры” (Хуснуллин возглавляет одноименную группу, созданную по инициативе премьера Михаила Мишустина для разработки программы социально-экономического развития до 2030-го. — РБК) обсуждали — 21 основная агломерация и точка роста и 3 тыс. опорных пунктов межрегиональных. <…> Концентрации нужно делать на точки роста. Весь мир этим путем идет, мы ничего здесь нового не придумали».

Годом раньше, в феврале 2020 года, сам Хуснуллин называл предложения об объединении российских регионов «провокационными».

«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», — сказал Хуснуллин в первом интервью, данном после назначения на пост вице-премьера.

В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы», — говорила она.

Процесс административного объединения проходил в России в начале 2000-х годов:

  • в 2005 году в Пермский край объединились Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ;
  • в 2007 году в состав Красноярского края вошли Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа;
  • в том же 2007 году из Камчатской области и Корякского автономного округа был создан Камчатский край;
  • в 2008 году Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области;
  • в том же 2008 году Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.
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По итогам процесса объединения число регионов России сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83, так как прекратили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.

Алексей Кудрин, будучи главой Центра стратегических разработок, в 2017 году предложил создать укрупненные агломерации Екатеринбург — Челябинск — Пермь или Томск — Новосибирск — Барнаул. В 2020 году он повторил свою мысль, предложив подумать об интеграции Екатеринбурга с Пермью и Челябинском. В 2016 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости укрупнять регионы на «экономических, инвестиционных и иных» основаниях. Первым случаем объединения регионов в современной России стал Пермский край (в 2005 году).

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