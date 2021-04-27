Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России

19:18 (мск), источник: РБК
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Нынешний принцип
«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — заявил он на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски», организованном Высшей школой экономики, передает корреспондент РБК.
По словам Хуснуллина, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются». «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» — добавил Хуснуллин.
У нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять. Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы.
В качестве примера он привел и Татарстан: «Я вырос в городе Чистополь, это 100 км от Казани. А ровно через 30 км начинается муниципальный поселок в котором нефть есть, а в Чистополе нет. Вот в муниципальном поселке за счет того, что нефть есть, они не знают, куда деньги девать, потому что у них даже местных налогов, которые нефтяная компания платит, хватает на все — заасфальтировать улицы, водопровод, школы построить. А ровно через 3 км нет ни одной тонны нефти и жители в городе с населением 60 тыс. живут с бюджетом 1,8 млрд руб. Они что, заложники что ли, что здесь нефть есть, а здесь нету».
«В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — уточнил РБК представитель
«Точкой роста» Хуснуллин называет агломерации, созданию которых и мешает административное деление. В пример
К обсуждению этой темы агломераций, по словам Хуснуллина, он «вернется после сентябрьских выборов». Не нужны, по его словам, также и 20 тыс. муниципальных образований: «Мы в стратегии “Агрессивного развития инфраструктуры” (Хуснуллин возглавляет одноименную группу, созданную по инициативе премьера Михаила Мишустина для разработки программы
«Ничего объединять не надо. На сегодняшний день те, кто хотят работать, имеют все возможности: нацпроекты есть, структура управления есть. Надо находить пути взаимодействия», — сказал Хуснуллин в первом интервью, данном после назначения на пост
В 2016 году о необходимости укрупнения российских регионов заявляла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Есть субъекты Федерации, которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не потому, что там плохие губернаторы», — говорила она.
Процесс административного объединения проходил в России в начале 2000-х годов:
По итогам процесса объединения число регионов России сократилось с 89 (на момент принятия Конституции 1993 года) до 83, так как прекратили самостоятельное существование шесть из десяти автономных округов. После присоединения к России в 2014 году Крыма и Севастополя число субъектов Федерации возросло до 85.
Алексей Кудрин, будучи главой Центра стратегических разработок, в 2017 году предложил создать укрупненные агломерации Екатеринбург — Челябинск — Пермь или Томск — Новосибирск — Барнаул. В 2020 году он повторил свою мысль, предложив подумать об интеграции Екатеринбурга с Пермью и Челябинском. В 2016 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости укрупнять регионы на «экономических, инвестиционных и иных» основаниях. Первым случаем объединения регионов в современной России стал Пермский край (в 2005 году).