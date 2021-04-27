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21:19 (мск), источник: РБК

Лавров допустил времена хуже холодной войны в отношениях с США

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что если в отношениях Москвы и Вашингтона не произойдет каких-либо изменений, то оба государства будут жить в условиях «холодной войны или еще хуже». Лавров напомнил, что отношения с США серьезно ухудшились при Бараке Обаме, а у Дональда Трампа не получилось вернуть их в нормальное русло. Администрация Байдена «продолжает по этой наклонной плоскости скользить», добавил министр.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, США должны прекратить бесперспективные попытки возрождения однополярного мира и создания условий, при которых другие страны будут подчинены Западу. Как отметил министр, Вашингтон должен выполнять свои обязательства, прописанные в Уставе ООН, «иначе у нас ничего не получится».

«Ну, если нет — это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците», — заявил глава МИДа.

Лавров заметил, что Россия и США могли бы вернуться к нормальным отношениям и Москва со своей стороны предлагала Вашингтону обнулить дипломатический конфликт, однако новая администрация США на это не согласилась.

«Я упоминал об этом [главе Госдепа Энтони] Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал [44-й президент США] Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов», — рассказал он.

Лавров отметил, что российская сторона долго терпела и ждала полгода, прежде чем на это отреагировать. По словам министра, администрация Дональда Трампа тогда просила не предпринимать какие-либо действия в ответ на шаги покидающей Белый дом администрации Обамы.

«Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились. <…> Мы видим, что администрация [Джо] Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить», — добавил глава МИДа.

По словам Лаврова, в разговорах между российским и американским президентами сразу после инаугурации последнего, а также между главами дипломатий обеих стран было сказано, что США «проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным».

«Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали — что мы в конце концов будем действовать асимметрично», — заметил он.

Новый виток обострения отношений между Москвой и Вашингтоном произошел 15 апреля, когда США объявили о новых санкциях в отношении России. Под ограничения попали более 30 физлиц и компаний, которые обвиняются в попытках повлиять на последние президентские выборы и иных враждебных действиях. Кроме того, восемь физических и юридических лиц включили в список в связи с Крымом. Вашингтон считает, что они причастны к «оккупации полуострова» и нарушениям прав человека.

В тот же день Вашингтон объявил о высылке десяти человек из российской дипмиссии. В указе Байдена говорилось, что в состав персонала входят представители российских спецслужб.

Минфин США запретил банкам и другим финансовым институтам страны приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года, а также предоставлять указанным организациям ссуды.

В ответ на эти действия Россия ввела санкции против нескольких высокопоставленных американских чиновников, среди которых оказались генеральный прокурор Мэррик Гарланд, глава ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, советник президента по внутренней политике Сьюзан Райс и директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль.

Кроме того, Москва объявила десять американских дипломатов персонами нон грата. Они должны покинуть страну до 21 мая. МИД также пообещал, что предпримет в ближайшее время другие шаги «в рамках анонсированного комплекса ответных мер на последнюю волну незаконных антироссийских санкций США».

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