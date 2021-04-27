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21:42 (мск), источник: Известия

Правительство пересмотрит правила выдачи льготных кредитов МСП

Правительство РФ решило пересмотреть программу льготного кредитования малого и среднего предпринимательства по ставке ЦБ РФ 2,75%. Согласно проекту постановления кабмина, который есть в распоряжении «Известий», субсидирование банков на выдачу таких кредитов предлагается снизить втрое, а максимальную сумму займа для микро- и малого бизнеса — урезать с 2 млрд до 200 млн и 500 млн.

Источник: Известия

Программа льготных кредитов для МСП была запущена в начале 2019 года. На фоне пандемии весной 2020 года в программу вносились изменения.

В первую очередь власти смягчили требования к заемщикам. Кроме того, льготные займы разрешили брать микропредприятиям в сфере торговли.
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В конце марта глава Минэка Максим Решетников предупреждал, что условия программы, значительно смягченные в пиковый период коронакризиса, придется скорректировать по мере восстановления экономики от шока.

«Мы достаточно резко сняли все ограничения [по льготной программе] в период пандемии. Наверное, надо их еще раз посмотреть. Вернуться обратно к фокусу на инвестиционных кредитах, подумать, где и в каких отраслях по-прежнему нужны оборотные [кредиты], и, может быть, только для нескольких сфер их оставить в рамках переходного режима», — отметил министр.

Отмечается, что уровень компенсации кредитным организациям дешевой процентной ставки также предлагается урезать. Еще одно изменение — запрет на получение льготных кредитов для компаний, чьим учредителем с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.

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