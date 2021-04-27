Правительство пересмотрит правила выдачи льготных кредитов МСП

Программа льготных кредитов для МСП была запущена в начале 2019 года. На фоне пандемии весной 2020 года в программу вносились изменения.
В первую очередь власти смягчили требования к заемщикам. Кроме того, льготные займы разрешили брать микропредприятиям в сфере торговли.
В конце марта глава Минэка Максим Решетников предупреждал, что условия программы, значительно смягченные в пиковый период коронакризиса, придется скорректировать по мере восстановления экономики от шока.
«Мы достаточно резко сняли все ограничения [по льготной программе] в период пандемии. Наверное, надо их еще раз посмотреть. Вернуться обратно к фокусу на инвестиционных кредитах, подумать, где и в каких отраслях по-прежнему нужны оборотные [кредиты], и, может быть, только для нескольких сфер их оставить в рамках переходного режима», — отметил министр.
Отмечается, что уровень компенсации кредитным организациям дешевой процентной ставки также предлагается урезать. Еще одно изменение — запрет на получение льготных кредитов для компаний, чьим учредителем с долей более 25% капитала выступает крупный бизнес.