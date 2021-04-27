Катер береговой охраны США зашел в Черное море

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», — говорится в сообщении НЦУО.
В сообщении также говорится, что катер береговой охраны США последний раз заходил в акваторию Черного моря в 2008 году.
О том, что ВМС США направили в Черное море патрульный катер береговой охраны Hamilton, шестой флот сообщил утром 27 апреля. Тогда уточнялось, что он проведет учения с союзниками по Североатлантическому альянсу.
На прошлой неделе Минобороны России приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря: на вытянутом участке вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Запрет будет действовать до 31 октября этого года.
В Госдепартаменте США эту меру назвали эскалацией по подрыву и дестабилизации Украины. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Москва неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море.