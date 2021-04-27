Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10«Потерянный рай»
10Животные Чернобыля
22:56 (мск), источник: РБК

Катер береговой охраны США зашел в Черное море

Сторожевой корабль Hamilton береговой охраны США зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны), передает «РИА Новости».

Источник: U.S. federal government

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями сторожевого корабля Hamilton береговой охраны США, зашедшего в акваторию Черного моря 27 апреля 2021 года», — говорится в сообщении НЦУО.

Шестой флот Военно-морских сил США сообщил в Twitter, что Hamilton вошел в Черное море «для поддержки союзников и партнеров по НАТО».

В сообщении также говорится, что катер береговой охраны США последний раз заходил в акваторию Черного моря в 2008 году.

Читайте также
Россия закрыла часть районов Черного моря для иностранных кораблей

О том, что ВМС США направили в Черное море патрульный катер береговой охраны Hamilton, шестой флот сообщил утром 27 апреля. Тогда уточнялось, что он проведет учения с союзниками по Североатлантическому альянсу.

На прошлой неделе Минобороны России приостановило проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря: на вытянутом участке вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), в прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и на небольшом участке моря около западной оконечности Крыма. Запрет будет действовать до 31 октября этого года.

В Госдепартаменте США эту меру назвали эскалацией по подрыву и дестабилизации Украины. Представитель ведомства Нед Прайс заявил, что Москва неоднократно предпринимала «агрессивные действия» против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Умер сыгравший Абдуллу в «Белом солнце пустыни» Кахи Кавсадзе
Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия
Путин анонсировал новые программы поддержки семей
Часть регионов продлит длинные майские выходные еще на день
Ученые: ковид-катастрофа в Индии касается всего мира
Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России
Историк заступился за автора раскритикованного Путиным учебника
Лавров допустил времена хуже холодной войны в отношениях с США
Новости партнеров
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Россия показала свою главную ударную силу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Штраф в 500 тысяч рублей для водителей могут принять уже в мае Новые наказания для водителей могут принять уже в мае
Кино
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ» Названы имена номинантов и четвертого ведущего церемонии вручения наград
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Дети
8-летний сын Шепелева и Фриске сыграл на пианино панк-рок Звездный папа гордится мальчиком
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Минздрав назвал точный срок конца пандемии: когда снимут все ограничения
Из-за этого фото их уволили: если присмотреться, причина становится явной
Какие изменения нужны России: пройди короткий опрос
Сериал "Шерлок в России" покоряет зрителей: лучшая отечественная новинка
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь