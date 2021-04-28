00:07 (мск), источник: Известия
КНР заявила о готовности обсудить с РФ признание сертификатов вакцинации
Китайские власти готовы обсудить с Россией взаимное признание сертификатов о вакцинации, заявили «Известиям» в посольстве КНР в Москве.
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Речь идет о принятии механизма под названием «код здоровья», он представляет собой сертификат в виде
«Китайская сторона готова на основе полного учета взаимных озабоченностей, путем дружественных консультаций обсудить с Россией создание механизма взаимного признания информации о “коде здоровья”, чтобы как можно скорее создать удобные и безопасные условия для передвижения людей и товаров между двумя странами, в том числе и для международных турпоездок», — уточнили в диппредставительстве.
В Совете Федерации поддержали инициативу Пекина о признании сертификатов вакцинации. По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, это станет примером сотрудничества двух стран в борьбе с вирусом и ускорит восстановление туристической отрасли.