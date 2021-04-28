Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В Госдуме заявили о возможности трех новых праздничных выходных Это возможно при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю
Фоторепортажи
10Животные Чернобыля
18«Поехали!»
00:07 (мск), источник: Известия

КНР заявила о готовности обсудить с РФ признание сертификатов вакцинации

Китайские власти готовы обсудить с Россией взаимное признание сертификатов о вакцинации, заявили «Известиям» в посольстве КНР в Москве.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

Речь идет о принятии механизма под названием «код здоровья», он представляет собой сертификат в виде QR-кода, где содержатся данные о перенесенном коронавирусе или прививке. Он является китайским аналогом паспорта вакцинации.

«Китайская сторона готова на основе полного учета взаимных озабоченностей, путем дружественных консультаций обсудить с Россией создание механизма взаимного признания информации о “коде здоровья”, чтобы как можно скорее создать удобные и безопасные условия для передвижения людей и товаров между двумя странами, в том числе и для международных турпоездок», — уточнили в диппредставительстве.

В Совете Федерации поддержали инициативу Пекина о признании сертификатов вакцинации. По словам первого зампреда комитета СФ по международным делам Владимира Джабарова, это станет примером сотрудничества двух стран в борьбе с вирусом и ускорит восстановление туристической отрасли.

Во время загрузки произошла ошибка.
 За руль — сел: наказание для пьяных водителей хотят ужесточить до июня
Апрельские вирусы: ждать ли всплеска заболеваемости COVID-19 в Москве
Путин анонсировал новые программы поддержки семей
Ученые: ковид-катастрофа в Индии касается всего мира
Часть регионов продлит длинные майские выходные еще на день
«Реал» и «Челси» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов
Катер береговой охраны США зашел в Черное море
Хуснуллин посчитал избыточным число регионов в России
Историк заступился за автора раскритикованного Путиным учебника
Hi-Tech
На архивном фото ВВС США обнаружили загадочный объект. Никто не знает, что это Странный дроноподобный самолет
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Популярные темы на «Детях»
Вторник. Картинки. 397
Книги ребенку 10-11 лет 219
кто же отдыхает на майские праздники? 104
Разница всего лишь только в день... 79
Леди
Робби, Уизерспун, Зендая: звезды блистали на «Оскаре» Голливудские знаменитости блистали на красной дорожке главной кинопремии года
Новости партнеров
Помоги России стать богатой и процветающей: опрос, от которого зависит все
Пенсионерам 65 лет и старше переведут одновременно 4 выплаты: как получить
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь