В Вашингтоне рассказали о разногласиях США и ФРГ относительно СП-2

«Но это означает, что в большинстве случаев вы в основном придерживаетесь одного мнения в стратегическом плане. К примеру, в ситуации с властями Германии мы ясно дали понять, что считаем “Северный поток — 2” плохой сделкой. У них другая точка зрения на этот счет», — приводит ТАСС слова представителя администрации США.
Он также отметил, что Вашингтон предпринял некоторые конкретные шаги, чтобы подчеркнуть степень своей приверженности по данному вопросу и попытался сделать так, чтобы Берлин изменил свое мнение относительно «Северного потока — 2».
«Но в основе своей наши отношения с Германией, наши отношения с другими ключевыми европейскими трансатлантическими партнерами являются краеугольным камнем нашего подхода к остальному миру, в том числе к России», — добавил чиновник.
26 апреля глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что «Северный поток — 2» имеет значение для Германии с позиции обеспечения энергетической безопасности и не является рычагом влияния на Россию.
20 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия сделала выбор в пользу строительства «Северного потока — 2», несмотря на критику стран Евросоюза. Она отметила, что вокруг проекта идет политическая борьба, но Берлину следует поддерживать взаимодействие с Москвой, в том числе в энергетической сфере.
15 апреля американский США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций. Он также заявлял, что мог бы ввести более жесткие санкции против России, но не стал этого делать. При этом Байден добавил, что администрация США еще рассматривает вариант введения односторонних санкций в отношении «Северного потока — 2».
«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Украина, Прибалтика и Польша.