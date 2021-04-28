Минтранс предложил лишать пилотов свидетельств без суда

Предлагаемые правила устанавливают три случая, в которых регулятор может это сделать. Это нарушение правил эксплуатации авиатехники, приведшее к авиационному происшествию, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью человека либо крупный ущерб; выполнение функций, предусмотренных свидетельством, но не отвечающих требованиям воздушного законодательства РФ; нарушение федеральных авиационных правил (ФАП) использования воздушного пространства РФ.
В проекте постановления сказано, что решение о сроках приостановки свидетельств должно соответствовать характеру и степени общественной опасности нарушения и обстоятельствам его совершения. Обладатель свидетельства, действие которого приостановлено, должен будет в течение трех дней предоставить его Росавиации, указано в документе. Для восстановления разрешения авиаперсоналу нужно будет пройти подготовку по утвержденной программе, следует из проекта правил.
Представитель Минтранса сообщил «Известиям», что сейчас преждевременно комментировать подробности положений разрабатываемого документа.
«Он находится на общественном обсуждении, после чего будет направлен в Минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия. По результатам этих процедур проект постановления может быть доработан с учетом поступивших замечаний и предложений», — пояснил он.