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07:15 (мск), источник: Daily Storm

Лавров пообещал представить список «недружественных» России стран

Российское правительство вскоре представит список «недружественных РФ стран», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, критерии для внесения государств в этот перечень уже определены. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой по ряду вопросов.

Источник: РИА "Новости"

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — заявил Лавров (цитата по РИА Новости).

Американская сторона в свою очередь заявила, что желает обсудить с Россией ряд вопросов, в том числе в сфере стратегической стабильности. Единственным условием госсекретарь США назвал «отсутствие эскалации» в отношениях стран.

«Смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от мистера [президента РФ Владимира] Путина», — подчеркнул Блинкен.

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Ранее Лавров заявил, что Москва предлагала Вашингтону обнулить дипломатический конфликт, но новая администрация США на это не согласилась. Если в отношениях стран не произойдет изменений, государства будут жить в условиях «холодной войны или еще хуже», предположил глава МИД РФ.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других государств. В частности, посольствам и консульствам стран, у которых сложные отношения с Москвой, ограничили возможность (вплоть до полного запрета) принимать на работу живущих в России людей. Кроме того, количество работников, которых диппредставительства таких государств смогут нанять в РФ, будет утверждать российское правительство.

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