Лавров пообещал представить список «недружественных» России стран

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — заявил Лавров (цитата по РИА Новости).
Американская сторона в свою очередь заявила, что желает обсудить с Россией ряд вопросов, в том числе в сфере стратегической стабильности. Единственным условием госсекретарь США назвал «отсутствие эскалации» в отношениях стран.
«Смотрите, мы бы предпочли более стабильные предсказуемые отношения, но это в конечном счете зависит от мистера [президента РФ Владимира] Путина», — подчеркнул Блинкен.
Ранее Лавров заявил, что Москва предлагала Вашингтону обнулить дипломатический конфликт, но новая администрация США на это не согласилась. Если в отношениях стран не произойдет изменений, государства будут жить в условиях «холодной войны или еще хуже», предположил глава МИД РФ.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах воздействия на недружественные действия других государств. В частности, посольствам и консульствам стран, у которых сложные отношения с Москвой, ограничили возможность (вплоть до полного запрета) принимать на работу живущих в России людей. Кроме того, количество работников, которых диппредставительства таких государств смогут нанять в РФ, будет утверждать российское правительство.