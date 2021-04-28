Минздрав Словакии: Россия проверит образцы из партии «Спутника V»

«Российская сторона возьмет в четверг на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины “Спутник” (поступившей в республику 1 марта). Окончательное решение об использовании российской вакцины в Словакии будет принято по окончании данного контроля», — говорится в сообщении Минздрава Словакии в Facebook.
Словацкий регулятор ранее заявил, что их дозы «Спутника V» не соответствуют образцам, которые изучали европейский регулятор и медицинский журнал The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций вчера потребовал вернуть партию вакцины из-за нарушения контракта.
Фонд расценил действия ведомства как акт саботажа, потому что испытания вакцины проводились в лаборатории, которая не является «частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС».
Венгрия и Словакия стали первыми европейскими странами, которые одобрили применение «Спутника V». Контракт на поставку российской вакцины привел к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича: правящая коалиция оказалась недовольна тем, что глава правительства распорядился закупить российский препарат, не поставив ее в известность.