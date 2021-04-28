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05:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав Словакии: Россия проверит образцы из партии «Спутника V»

Минздрав Словакии заявил, что российская сторона возьмет на месяц 600 доз «Спутника V» из партии, закупленной Братиславой. Утверждается, что после проверки будет принято решение об использовании препарата. Ранее предполагалось, что вакцинация российским препаратом начнется в начале мая.

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Источник: РИА "Новости"

«Российская сторона возьмет в четверг на один месяц для собственного контроля 600 доз из первой партии вакцины “Спутник” (поступившей в республику 1 марта). Окончательное решение об использовании российской вакцины в Словакии будет принято по окончании данного контроля», — говорится в сообщении Минздрава Словакии в Facebook.

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Словацкий регулятор ранее заявил, что их дозы «Спутника V» не соответствуют образцам, которые изучали европейский регулятор и медицинский журнал The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций вчера потребовал вернуть партию вакцины из-за нарушения контракта.

Фонд расценил действия ведомства как акт саботажа, потому что испытания вакцины проводились в лаборатории, которая не является «частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС».

Венгрия и Словакия стали первыми европейскими странами, которые одобрили применение «Спутника V». Контракт на поставку российской вакцины привел к отставке премьер-министра Словакии Игоря Матовича: правящая коалиция оказалась недовольна тем, что глава правительства распорядился закупить российский препарат, не поставив ее в известность.

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