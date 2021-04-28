Глава ЕАО ответил Хуснуллину на предложение объединить регион с Хабаровским краем

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — говорится в заявлении Гольдштейна для «РИА Новости».
Губернатор рассказал, что зампред правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев занимается ЕАО в ежедневном режиме, «с особым отношением и повышенным вниманием относится к проблемам области».
«Весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно ЕАО. Такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», — добавил Гольдштейн.
Хуснуллин накануне выразил мнение, что России нужно укрупнять регионы. Он отметил, что это его личное мнение, эта позиция не согласована в правительстве.
«Я ЕАО не хочу заниматься — не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим», — сказал вице-премьер.