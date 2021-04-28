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07:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ЕАО ответил Хуснуллину на предложение объединить регион с Хабаровским краем

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн считает, что решение об объединении ЕАО с Хабаровским краем могут принимать только жители региона. Так он отреагировал на предложение вице-премьера Марата Хуснуллина об объединении регионов.

Источник: РИА "Новости"

«Вопросы объединения или необъединения могут поставить только наши жители, и решать будут они вне зависимости от личного мнения Марата Шакирзяновича Хуснуллина», — говорится в заявлении Гольдштейна для «РИА Новости».

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Губернатор рассказал, что зампред правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев занимается ЕАО в ежедневном режиме, «с особым отношением и повышенным вниманием относится к проблемам области».

«Весьма неожиданно слышать от высокопоставленного чиновника федерального уровня о нежелании заниматься конкретным регионом, а именно ЕАО. Такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия», — добавил Гольдштейн.

Хуснуллин накануне выразил мнение, что России нужно укрупнять регионы. Он отметил, что это его личное мнение, эта позиция не согласована в правительстве.

«Я ЕАО не хочу заниматься — не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим», — сказал вице-премьер.

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