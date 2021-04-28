Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 апреляНачался штурм Рейхстага, состоялся первый полет космического туриста и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
39Объявлены победители конкурса All About Photo Awards 2021
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
10:43 (мск), источник: Life.ru

Опрос показал, как в мире изменилось отношение к США при Байдене

Диаметрально противоположное мнение оказалось у народов Китая и Индии. В России восприятие Штатов немного улучшилось, несмотря на почти полное отсутствие сотрудничества двух государств.

Источник: AP 2020

Отношение к США почти за 100 дней, прошедших со дня инаугурации американского президента Джо Байдена, улучшилось в большинстве стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведён компанией Morning Consult. В ходе исследования были опрошены жители 14 государств, и в 12 из них отношение к Штатам после прихода Байдена изменилось к лучшему, в целом показатель вырос на 9%.

Новость
Лавров допустил времена хуже холодной войны в отношениях с США

Лучше всего политические изменения восприняли в Германии, где образ США за три месяца работы новой администрации улучшился на 47%. В России, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, восприятие облика Соединённых Штатов при администрации Байдена тоже улучшилось, хоть и немного — с 40 до 43%.

Самые негативные изменения в общественном восприятии США произошли в Китае, где с приходом демократа отношение к стране ухудшилось на 13%. В целом 74% жителей КНР воспринимают Штаты негативно, ещё 9% не имеют определённого мнения, и лишь 17% относятся к США положительно. В Индии же к Штатам хорошо относятся 79% опрошенных, они продемонстрировали чуть большую лояльность, чем сами жители Соединённых Штатов: в своей стране к переменам позитивно относятся 78% респондентов.

Опрос проводился в период с 16 по 25 апреля, в нём приняло участие свыше тысячи жителей каждой страны, задействованной в исследовании. Добавим, что инаугурация Джо Байдена после победы на президентских выборах состоялась 20 января. Сотый день его работы на посту главы Белого дома приходится на 29 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пиар на могилах дедов: почему легендарную военную песню Марка Бернеса испо
"Не отдай меня, мать!" Кто виноват в сексуальном скандале с Еленой Проклов
Лавров заявил о необходимости избежать войны в Донбассе
Российский флаг сняли со стола во время финала ЧМ по шашкам
У российских дачников появились новые права и обязанности
Россиянам дали советы по подбору продуктов на Пасху
Конституционный суд разрешил изымать единственное жилье
Елизавета II ответила на письмо российской школьницы
В России предупредили о возможном ухудшении содержания домов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Россия показала свою главную ударную силу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Авто
Почему Эфиопия скоро пересядет на УАЗы Ульяновский автозавод договорился о производстве всех своих моделей с местной компанией
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Особенности теплого периода: готовимся встречать жару
Популярные темы на «Детях»
Книги ребенку 10-11 лет 226
кто же отдыхает на майские праздники? 109
Пожалуйста, поддержите! 93
Фотоуроки: обсуждение фотографий 58
Леди
Павла Прилучного после развода перестали узнавать поклонники Актер привел фанатов в недоумение внешним видом
Новости партнеров
Пенсионерам 65 лет и старше переведут одновременно 4 выплаты: как получить
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Помоги России стать богатой и процветающей: опрос, от которого зависит все
Леонов заявил о большом количестве пропавших людей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь