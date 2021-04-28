Опрос показал, как в мире изменилось отношение к США при Байдене

Отношение к США почти за 100 дней, прошедших со дня инаугурации американского президента Джо Байдена, улучшилось в большинстве стран. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведён компанией Morning Consult. В ходе исследования были опрошены жители 14 государств, и в 12 из них отношение к Штатам после прихода Байдена изменилось к лучшему, в целом показатель вырос на 9%.
Лучше всего политические изменения восприняли в Германии, где образ США за три месяца работы новой администрации улучшился на 47%. В России, несмотря на ухудшение отношений между двумя странами, восприятие облика Соединённых Штатов при администрации Байдена тоже улучшилось, хоть и немного — с 40 до 43%.
Самые негативные изменения в общественном восприятии США произошли в Китае, где с приходом демократа отношение к стране ухудшилось на 13%. В целом 74% жителей КНР воспринимают Штаты негативно, ещё 9% не имеют определённого мнения, и лишь 17% относятся к США положительно. В Индии же к Штатам хорошо относятся 79% опрошенных, они продемонстрировали чуть большую лояльность, чем сами жители Соединённых Штатов: в своей стране к переменам позитивно относятся 78% респондентов.
Опрос проводился в период с 16 по 25 апреля, в нём приняло участие свыше тысячи жителей каждой страны, задействованной в исследовании. Добавим, что инаугурация Джо Байдена после победы на президентских выборах состоялась 20 января. Сотый день его работы на посту главы Белого дома приходится на 29 апреля.