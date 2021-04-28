08:35 (мск), источник: Известия
Лавров заявил о готовности Зеленского платить любую цену за власть
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о готовности президента Украины Владимира Зеленского платить любую цену за власть.
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«За сторону [президента Украины Владимира] Зеленского я не берусь гадать, потому что по внешним признакам главное для него — это удержаться у власти и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — приводит его слова в среду, 28 апреля, «РИА Новости».
По мнению Лаврова, Киев не разделяет подход России к проблеме урегулирования конфликта в Донбассе. В понимании Москвы, по словам министра, необходимо избежать вооруженного столкновения в регионе.
Ранее, 26 апреля, в интервью изданию Financial Times Владимир Зеленский указал на необходимость изменить минский формат или отменить его, а также призвал США, Великобританию и Канаду принять более активное участие в дипломатическом процессе по этому вопросу.
В свою очередь в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» подчеркнули, что своим заявлением об изменении минского формата, а также об отказе вести переговоры с руководителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинский лидер расписался в неспособности урегулирования конфликта в Донбассе.
В Совете Федерации указали на то, что целесообразности присутствия США в минском формате нет, так как ситуация в Донбассе — это внутриукранский конфликт, а Германия и Франция входят в минский формат, так как переговоры в 2014 году проходили с их участием.
Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «нормандском» и «минском» форматах — с участием Украины, России, Германии и Франции.