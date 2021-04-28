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08:59 (мск), источник: РБК

Госдеп США назвал условие сотрудничества с Россией

США и Россия смогут работать вместе, если российское руководство откажется от агрессивной политики, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN. Текст опубликован на сайте Госдепа. Госсекретарь уточнил, что Вашингтон предпочел бы более стабильные отношения с Москвой, но судьба последних зависит от российского президента Владимира Путина.

«Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, где мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности», — сказал Блинкен.

В качестве примера госсекретарь привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

Ранее, выступая в Совете Федерации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва предложила администрации президента США Джо Байдена начать диалог о стратегической стабильности в русле заявлений главы России в его послании Федеральному собранию.

«Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем», — сказал тогда замминистра.

17 марта Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина убийцей. После этого российского посла в Вашингтоне отозвали в Москву для проведения консультаций. В Кремле заявление американского лидера раскритиковали и обвинили США в нежелании налаживать отношения. В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти страны проводят ревизию отношений с Соединенными Штатами.

15 апреля США ввели очередные антироссийские санкции, обвинив Россию во вмешательстве в американские выборы, участии в хакерских атаках на инфраструктуру Соединенных Штатов, нарушении территориальной целостности других стран и т. д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка.

Однако в разгар обострения ситуации вокруг Украины Байден позвонил Путину и предложил встретиться в ближайшие месяцы в «третьей стране», чтобы обсудить полный спектр вопросов во взаимоотношениях двух государств. «Президент Байден подтвердил желание строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией», — сообщил тогда Белый дом.

На климатическом саммите, который состоялся 22 апреля, Байден высоко оценил прозвучавшие на нем заявления Путина.

«Я очень воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству в деле удаления углекислого газа. Соединенные Штаты рассчитывают на сотрудничество с Россией и другими странами в этом вопросе. Это многообещающе», — сказал президент США на следующий день. Он назвал саммит «началом большого пути» и отметил уже достигнутый прогресс.

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