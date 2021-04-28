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09:03 (мск), источник: РБК

Лавров заявил о необходимости избежать войны России с Украиной в Донбассе

Войны с Украиной в Донбассе необходимо избегать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «РИА Новости». «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — заявил глава МИДа.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить за украинскую сторону, за сторону [президента Украины Владимира] Зеленского, я не берусь гадать, потому что, по внешним признакам, главное для него — это удержаться у власти и он готов платить любую цену, включая потакание неонацистам и ультрарадикалам, которые продолжают объявлять ополченцев Донбасса террористами», — пояснил Лавров.

В начале марта в Донбассе возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в эскалации конфликта.

В конце марта российская армия начала учения на границе с Украиной — в Крыму, а также в Ростовской и Волгоградской областях. Позднее проверку боеготовности российское Министерство обороны объявило на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

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14 апреля учения начались на Черноморском флоте. 22 апреля объединения ВВС, ПВО, а также боевые корабли и суда ЧФ и Каспийской флотилии отработали десантирование и преодоление десантной обороны противника на крымском полигоне «Опук» неподалеку от Керчи и Феодосии.

Зеленский назвал учения российской армии «игрой мускулами». 6 апреля украинская армия объявила сбор сухопутных войск на южных границах страны.

Евросоюз призвал российские власти отвести войска от границы с Украиной. Сосредоточивавшиеся на российско-украинских рубежах силы ЕС назвал крупнейшими в истории. По данным европейских властей, Россия развернула в регионе примерно 100 тыс. военных.

В Кремле тогда заявили, что все передвижения войск проводятся на территории России и это не должно беспокоить другие страны. 23 апреля российское Минобороны приступило к возвращению воинских подразделений Южного и Западного военных округов в места постоянной дислокации.

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