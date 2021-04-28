Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для встречи с Путиным

Ватикан стал бы идеальным местом для встречи с российским президентом Владимиром Путиным, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете La Reppublica. Текст опубликован на сайте офиса украинского лидера.
«Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире», — ответил Зеленский на вопрос журналиста, мог бы подойти Рим или Ватикан для встречи.
Президент пояснил, что Святой Престол является «глобальным моральным авторитетом», который выполняет роль посредника, так как «является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта».
«Папа Римский по своему призванию является пророком мира. В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов», — заявил Зеленский.
В интервью он также выразил уверенность в том, что встреча с Путиным для обсуждения ситуации на Донбассе состоится. Пока порядок встречи, место и время остаются не определены, напомнил Зеленский, подчеркнув, что определенность появится, когда его офис и администрация президента начнут прямые консультации.
«Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю офиса Андрею Ермаку уже отдал», — подчеркнул глава государства.
Две недели назад пресс-служба Зеленского сообщила, что украинский президент запросил Москву о переговорах с Путиным для того, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины. Однако Кремль сказал тогда, что не получал запросов на переговоры.
Позже Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке Донбасса, где идет война».
Он пояснил, что на заседании политических советников «нормандской четверки» было озвучено предложение встретиться на линии соприкосновения для лучшего понимания ситуации.
«А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — продолжил он.
На это Путин посоветовал украинскому коллеге сначала встретиться с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с ним. Путин также выразил готовность принять Зеленского в Москве в любое время.
Вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников счел предложение Путина Зеленскому приехать в Москву «немного странным». «Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора», — пояснил он, добавив, что Зеленский не примет такое предложение.
В понедельник президент Украины сказал, что место переговоров для него не имеет значения, гораздо важнее их содержание.
Во время загрузки произошла ошибка.