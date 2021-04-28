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13:31 (мск), источник: Известия

Россия выслала нескольких сотрудников посольств стран Прибалтики и Словакии

Два сотрудника посольства Литвы, три сотрудника посольства Словакии, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии должны покинуть территорию России в семидневный срок. Об этом в среду, 28 апреля, говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Источник: Агентство «Москва»

Кроме того, Словакии был заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением словацкой стороной персонами нон грата трех сотрудников российского посольства в Братиславе «по абсурдному и надуманному обвинению в противоправной деятельности».

В МИД РФ напомнили, что ранее в этот день в министерство были вызваны посол Латвии Марис Риекстиньш, посол Литвы Эйтвидас Баярунас и временный поверенный в делах Эстонии Пирет Рейнтамм Бенно, а также посол Словакии Любомир Регак.

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«Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах. Указано, что Вильнюс, Рига и Таллин продолжают проводить открыто враждебный курс в отношении нашей страны, прикрываясь в данном случае псевдосолидарностью с огульными действиями Чехии в отношении России», — отмечается в сообщении.

В российском МИДе подчеркнули, что основываясь на принципе взаимности, там потребовали, чтобы два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии покинули Россию в семидневный срок.

Послу Словакии же было сообщено, что в качестве ответной меры три сотрудника посольства этой страны в Москве объявляются персонами нон грата. Им предписано до конца дня 5 мая, а покинуть территорию Россию. При этом послу вручили соответствующую ноту.

Дипломатические отношения России и ряда стран обострились после того, как чешский премьер-министр Андрей Бабиш 17 апреля заявил о подозрении спецслужб России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в качестве ответной меры объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата. В итоге к 31 мая в посольствах Чехии и РФ останется по семь дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 человек, принятых на месте.

В знак солидарности с Чехией 23 апреля эстонский МИД объявил о высылке российского дипломата. Также о высылке дипломатов РФ объявили Латвия и Литва. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также заявил, что страна приняла решение выслать трех сотрудников посольства России.

Кроме этого, 27 апреля сообщалось, что премьер-министры стран Вишеградскй группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) осудили Россию за якобы причастность к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и реакцию на высылку российских дипломатов из Чехии.

Российская сторона отвергла обвинения чешских властей, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала доказательством лжи.

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