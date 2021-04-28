Лавров о претензиях Болгарии: скоро Россию обвинят и в убийстве эрцгерцога Фердинанда

Сегодня, 28 апреля, болгарская сторона сообщила о подозрении шести российских граждан в организации четырех взрывов с 2011 по 2020 год, в результате которых было уничтожено оружие, принадлежавшее предпринимателю Эмилияну Гебреву.
«Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом (цитата по «РИА Новости»).
Австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жену Софию Гогенберг в 1914 году застрелил в Сараево сербский гимназист Гаврило Принцип, входивший в террористическую группу. Это убийство стало поводом к началу Первой мировой войны.
«Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», — сказал российский министр (цитата по ТАСС). По мнению Лаврова, ЕС должен ответить на вопрос, «насколько Евросоюз контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием».
Ранее в связи со взрывом на складе боеприпасов произошел дипломатический конфликт между Чехией и Россией. 17 апреля из Праги выслали 18 российских дипломатов из-за предполагаемой причастности Москвы ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, Россия в ответ выслала 20 чешских дипломатов. После этого из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Латвия, Литва и Эстония, на что Россия ответила своей высылкой.