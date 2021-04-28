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17:16 (мск), источник: RTVi

Спецназ флота США перебросят на новый фронт: против России и Китая

Спецназ американского флота SEAL переориентируется с борьбы против террористов на противостояние глобальным угрозам в лице России и Китая. Об этом 28 апреля сообщает AP со ссылкой на контр-адмирала Хью Ховарда, который возглавляет Командование спецопераций ВМС США.

Источник: U.S. Navy

Последние 20 лет бойцы SEAL в основном сражались на суше, в Ираке и Афганистане, против международного терроризма. В 2011 году они убили в Пакистане лидера международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усаму бен Ладена.

Теперь, по словам Говарда, спецназ вернется к своим изначальным функциям проведения диверсионных операций на море.

Это решение находится в русле общей стратегии Пентагона по борьбе с растущим глобальным влиянием России и Китая, которые быстро увеличивают свою военную мощь.

По мнению американского военного руководства, Москва и Пекин воспользовались тем, что ресурсы США долгое время были отвлечены на борьбу с экстремизмом. Ховард отметил, что контртеррористические операции позволили SEAL отработать навыки в создании разведывательных сетей, а также нахождении и уничтожении целей, которые теперь надо применить к новым противникам.

В рамках реформы SEAL число взводов спецназа сократят на 30%, но при этом увеличат численность оставшихся подразделений, чтобы сделать их боеспособнее при действиях на море и под водой. Кроме того, после скандалов с обвинениями в убийствах, сексуальном насилии и употреблении наркотиков ужесточат процедуру отбора в спецназ.

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В штат SEAL добавят специалистов в области кибервойны, подавления электронных систем противника и управления беспилотными средствами вооружения. Главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей подчеркнул, что возвращение спецназа на флот усилит его возможности в современной войне.

Американское руководство, как военное, так и политическое, не раз в последнее время выражало озабоченность отставанием военной мощи США от России и Китая. Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд говорил, что Москва возможно размещает на околоземной орбите спутники, которые могут уничтожать космические аппараты противника, а также собирается использовать против них наземные лазеры.

Глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард утверждал, что Россия «агрессивно проводит» модернизацию своего ядерного вооружения и завершила ее уже на 80%, тогда как США к ней еще и не приступали.

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 Спецназ флота США перебросят на новый фронт: против России и Китая
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