Спецназ флота США перебросят на новый фронт: против России и Китая

Последние 20 лет бойцы SEAL в основном сражались на суше, в Ираке и Афганистане, против международного терроризма. В 2011 году они убили в Пакистане лидера международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усаму бен Ладена.
Теперь, по словам Говарда, спецназ вернется к своим изначальным функциям проведения диверсионных операций на море.
По мнению американского военного руководства, Москва и Пекин воспользовались тем, что ресурсы США долгое время были отвлечены на борьбу с экстремизмом. Ховард отметил, что контртеррористические операции позволили SEAL отработать навыки в создании разведывательных сетей, а также нахождении и уничтожении целей, которые теперь надо применить к новым противникам.
В рамках реформы SEAL число взводов спецназа сократят на 30%, но при этом увеличат численность оставшихся подразделений, чтобы сделать их боеспособнее при действиях на море и под водой. Кроме того, после скандалов с обвинениями в убийствах, сексуальном насилии и употреблении наркотиков ужесточат процедуру отбора в спецназ.
В штат SEAL добавят специалистов в области кибервойны, подавления электронных систем противника и управления беспилотными средствами вооружения. Главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей подчеркнул, что возвращение спецназа на флот усилит его возможности в современной войне.
Американское руководство, как военное, так и политическое, не раз в последнее время выражало озабоченность отставанием военной мощи США от России и Китая. Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд говорил, что Москва возможно размещает на околоземной орбите спутники, которые могут уничтожать космические аппараты противника, а также собирается использовать против них наземные лазеры.
Глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард утверждал, что Россия «агрессивно проводит» модернизацию своего ядерного вооружения и завершила ее уже на 80%, тогда как США к ней еще и не приступали.