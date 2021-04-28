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17:17 (мск), источник: Life.ru

Боррель не исключает, что отношения России и ЕС продолжат ухудшаться

По его словам, Брюссель готов улучшать отношения с Москвой, но только в том случае, если увидит в этом «реальную заинтересованность» и необходимость.

Источник: Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключает дальнейшей деградации отношений с Россией. Об этом он заявил во время выступления на сессии Европарламента в среду.

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«Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться», — заявил Боррель.

По словам политика, в Евросоюзе готовы улучшать отношения с российскими властями, но только в том случае, если они увидят в этом необходимость, а со стороны Москвы — «реальную заинтересованность».

«И конечно, это возможно только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов», — отметил он.

Как сообщал Лайф, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов и заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошёл семь лет назад. Позже Москва приняла ответные меры и выслала 20 сотрудников Посольства Чехии. Власти Латвии и Литвы решили выслать российских дипломатов в знак солидарности. Эстония чуть позже тоже присоединилась к соседям. МИД РФ жёстко ответил на высылку российских дипломатов из Прибалтики.

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