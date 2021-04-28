17:58 (мск), источник: РБК
СПЧ обратился в МВД после вызовов журналистов в полицию
Правозащитники попросили объяснить причину визитов полицейских к журналистам, освещавшим протестную акцию 21 апреля, но упомянули только троих корреспондентов.
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Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо в МВД в связи с вызовами в полицию журналистов, которые освещали в Москве акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Совета.
«Просим Вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов», — говорится в письме главы СПЧ. Документ был направлен начальнику Главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову.
На сайте СПЧ пишут, что обращение было подготовлено «после опросов в отношении» этих журналистов.
РБК направил запросы в МВД России и ГУ МВД по Москве.
Накануне стало известно и о других случаях, когда к журналистам, освещавшим акцию в центре Москвы, приходили сотрудники полиции. Так, они пришли к главе фотоотдела телеканала RTVI Ивану Краснову. Он показал полицейским
Сегодня издание сообщило, что ее снова вызывают в полицию для составления протокола по административной статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ).
По словам
Несогласованные акции протеста прошли в российских городах 21 апреля, поводом стало состояние здоровья Навального, державшего голодовку в колонии. Сторонники Навального объявили о проведении акции спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба признаны Минюстом иностранными агентами) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.
По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека. По оценкам МВД, в Петербурге на акцию протеста вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — 6 тыс., а в других городах — примерно 3,9 тыс.