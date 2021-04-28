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17:58 (мск), источник: РБК

СПЧ обратился в МВД после вызовов журналистов в полицию

Правозащитники попросили объяснить причину визитов полицейских к журналистам, освещавшим протестную акцию 21 апреля, но упомянули только троих корреспондентов.

Источник: AFP 2020

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо в МВД в связи с вызовами в полицию журналистов, которые освещали в Москве акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщается на сайте Совета.

«Просим Вас поручить направить в адрес Совета информацию о причинах указанных действий сотрудников полиции в отношении журналистов», — говорится в письме главы СПЧ. Документ был направлен начальнику Главного управления МВД России по Москве Олегу Баранову.

На сайте СПЧ упоминаются три журналиста: Олег Овчаренко, который работает на радиостанции «Эхо Москвы», Алексей Коростелев с телеканала «Дождь», а также Александр Рогоза из «Комсомольской правды».

На сайте СПЧ пишут, что обращение было подготовлено «после опросов в отношении» этих журналистов.

РБК направил запросы в МВД России и ГУ МВД по Москве.

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Накануне стало известно и о других случаях, когда к журналистам, освещавшим акцию в центре Москвы, приходили сотрудники полиции. Так, они пришли к главе фотоотдела телеканала RTVI Ивану Краснову. Он показал полицейским пресс-карту и редакционное задание. Сотрудники полиции взяли с него объяснительную и уехали. Корреспондент «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом решением Минюста) Антон Сергиенко сообщил, что его доставили в полицию. По его словам, в ОВД он провел примерно два часа. «Медуза» (издание признано СМИ-иноагентом по решению Минюста) также сообщала, что к корреспонденту Кристине Сафоновой приходил участковый.

Сегодня издание сообщило, что ее снова вызывают в полицию для составления протокола по административной статье о нарушении порядка организации или проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ).

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визиты сотрудников полиции к журналистам могут быть связаны с тем, что во время акции человек, который не был сотрудником СМИ, якобы имел при себе удостоверение прессы. «Мы точно не знаем, с чем связана эта работа УВД и полиции. Я могу предположить, там же был у нас случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением, то есть, не являясь журналистом, он получил журналистское удостоверение», — отметил он.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах 21 апреля, поводом стало состояние здоровья Навального, державшего голодовку в колонии. Сторонники Навального объявили о проведении акции спустя два дня после того, как прокуратура потребовала признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (оба признаны Минюстом иностранными агентами) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека. По оценкам МВД, в Петербурге на акцию протеста вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — 6 тыс., а в других городах — примерно 3,9 тыс.

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