18:31 (мск), источник: Daily Storm
Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT и отказаться от «Северного потока-2»
В ЕС не исключили дальнейшей деградации отношений Брюсселя с Москвой.
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Европейский парламент предлагает, среди прочего, отключить РФ от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Принять документ планируется 29 апреля по итогам пленарной сессии.
«Европарламент сожалеет о текущем состоянии отношений ЕС с Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении
В Европарламенте выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Одной из тем его выступления стали отношения Брюсселя и Москвы. Дипломат выразил мнение, что Россия сама стремится к усилению конфронтации с Евросоюзом. Он также призвал Брюссель готовить к «сложным моментам» в двусторонних отношениях.
«Наши отношения с Россией сейчас находятся на исторически наиболее низком уровне, и я не могу исключить, что они продолжат ухудшаться», — сказал Боррель.
Кроме того, парламентарии предложили заморозить активы близких к российских властям бизнесменов и их семей и отменить визы.
«Мы готовы улучшать отношения с правительством России, если необходимо и возможно, если они продемонстрируют реальную заинтересованность. И конечно же, [это возможно] только с полным соблюдением наших ценностей, принципов и интересов», — добавил Боррель.
Евросоюз полагает, что Россия не демонстрирует стремления к урегулированию конфликта на Украине и не придает достаточного значения минским соглашениям, считает он. По мнению Борреля, Россия «не продемонстрировала никакого желания к прекращению конфликта, сохранив территориальную целостность Украины».
«Для России полное выполнение минских соглашений не является ключевым условием, но оно является таким для нас», — заключил он.
Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил Евросоюзу рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT. По мнению дипломата, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций Запада в случае применения военной силы против Украины в Донбассе.
Замминистра иностранных дел Александр Панкин 5 апреля рассказал, что в России могут разработать альтернативу SWIFT. По словам дипломата, развитие таких новых систем сделает платформы более технологически продвинутыми и при этом позволит не претендовать на монополизацию сферы платежей.
Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) позволяет учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о денежных операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. Платформа была основана в 1973 году при сотрудничестве 248 банков из 19 стран.