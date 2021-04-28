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20:20 (мск), источник: Ведомости

Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз вакцины «Спутник V»

Турция подписала соглашение о поставках 50 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», Об этом, как передает издание Hurriyet, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

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Источник: Reuters

«Турция подписала соглашение о получении 50 миллионов доз вакцины Sputnik в течение 6 месяцев. Первая отгрузка состоится в мае», — пишет издание.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более чем 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.

26 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармкомпания Viscoran İlaç договорились о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».

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