Квартирный вопрос. От Бориса Джонсона требуют объяснить, кто оплатил ремонт его резиденции

22:49 (мск), источник: BBC News Русская служба
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В среду британская Избирательная комиссия, которая следит в том числе за партийными финансами, начала расследование дела о ремонте квартиры в резиденции
«Есть разумные основания подозревать нарушение или нарушения правил», — заявила Избирательная комиссия.
Суть обвинений в адрес Джонсона состоит в том, что он и его спутница жизни Кэри Саймондс оплатили часть очень дорогого ремонта в правительственной резиденции на
Это уже третий скандал, свалившийся в последние дни на Бориса Джонсона. Еще один касается будто бы произнесенных Джонсоном год назад слов, что «гора трупов» предпочтительнее нового жесткого локдауна.
Кроме того, пресса активно обсуждает обвинения в адрес премьера в намерении замять внутреннее расследование «утечки» планов правительства по введению коронавирусных ограничений, чтобы не разозлить Кэрри Саймондс. Но два последних скандала пока не вылились во
Когда Джонсон в 2019 году стал
Квартира, с точки зрения Саймондс и Джонсона, требовала ремонта и радикального обновления интерьера. Это обновление, включая полную замену мебели и обоев, по данным британской прессы, обошлось в 200 тыс. фунтов.
Некоторое время назад в распоряжении прессы оказалась официально не подтвержденная информация, что Джонсон, не известив общественность, тайно потратил на ремонт в том числе пожертвование от донора Консервативной партии, мультимиллионера лорда Браунлоу.
А в прошедшие выходные скандал вспыхнул с новой мощью после того, как бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс публично заявил, что премьер планировал тайно оплатить ремонт квартиры за счет доноров своей партии.
«Премьер-министр перестал разговаривать со мной об этом деле [о ремонте] в 2020 году, поскольку я сказал ему, что его планы тайно привлечь доноров к оплате реновации неэтичны, глупы, возможно, незаконны и почти наверняка противоречат правилам раскрытия информации о политических пожертвованиях. Я отказался помогать ему в организации этих выплат», — написал Доминик Каммингс на своем сайте.
«Серый кардинал» брексита Каммингс, в конце прошлого года уволенный с поста главного советника
Каммингс эти обвинения отметает и заверяет, что он готов все рассказать депутатам парламента.
Ремонт в квартире для
В перерасходе с оплатой из других средств тоже нет ничего незаконного, и в пожертвовании самом по себе — тоже.
«Оно уже должно было быть задекларировано. Мы должны знать, кто дал кредит, кто дал деньги, потому что мы должны знать, кому
Сначала
Во время еженедельного отчета перед парламентом в эту среду Борис Джонсон на все вопросы лидера лейбористов Кира Стармера и других депутатов отвечал, что он оплатил все расходы сам. Теоретически это ему вполне по средствам: только за колонки в газете Telegraph он получал две с половиной сотни тысяч фунтов в год, что почти в десять раз больше средней британской зарплаты. Но премьер не уточняет, на каком этапе он это сделал, и его ответы, по мнению оппонентов, слишком коротки и уклончивы.
Борис Джонсон почти всегда отвечает на неприятные вопросы в одной и той же манере: он немедленно либо переводит тему на позитивные, по его мнению, действия правительства, либо переходит к критике оппонентов.
Впрочем, и вопросы оппонентов часто звучат просто как обвинения, а не попытки узнать
Что касается декларации, то Джонсон и его соратники говорят, что все расходы на ремонт квартиры на