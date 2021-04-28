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22:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Квартирный вопрос. От Бориса Джонсона требуют объяснить, кто оплатил ремонт его резиденции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал героем нового громкого скандала — на этот раз в связи с расходами на ремонт казенной квартиры на Даунинг-стрит. Жителям многих других стран размер и характер возможных злоупотреблений может показаться сущей ерундой, но для Британии это — серьезное дело.

Источник: REUTERS

В среду британская Избирательная комиссия, которая следит в том числе за партийными финансами, начала расследование дела о ремонте квартиры в резиденции премьер-министра, а сам он отбивался от обвинений и вопросов на эту тему в парламенте.

«Есть разумные основания подозревать нарушение или нарушения правил», — заявила Избирательная комиссия.

Суть обвинений в адрес Джонсона состоит в том, что он и его спутница жизни Кэри Саймондс оплатили часть очень дорогого ремонта в правительственной резиденции на Даунинг-стрит за счет частного пожертвования размером в 58 тыс. фунтов от донора Консервативной партии — и не задекларировали это пожертвование.

Сам премьер отвечает, что все оплатил сам — но его критики не считают это исчерпывающим ответом: есть нюансы.

Это уже третий скандал, свалившийся в последние дни на Бориса Джонсона. Еще один касается будто бы произнесенных Джонсоном год назад слов, что «гора трупов» предпочтительнее нового жесткого локдауна.

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Кроме того, пресса активно обсуждает обвинения в адрес премьера в намерении замять внутреннее расследование «утечки» планов правительства по введению коронавирусных ограничений, чтобы не разозлить Кэрри Саймондс. Но два последних скандала пока не вылились во что-нибудь настолько осязаемое, как расследование Избирательной комиссии.

Что случилось

Когда Джонсон в 2019 году стал премьер-министром, он и его невеста и мать его ребенка Кэрри Саймондс решили поселиться не в премьерской квартире в доме по знаменитому адресу Даунинг-стрит, 10, а в квартире побольше в соседнем здании на Даунинг-стрит, 11 (там тоже жили многие премьеры, в том числе Тереза Мэй, которую сменил Джонсон).

Квартира, с точки зрения Саймондс и Джонсона, требовала ремонта и радикального обновления интерьера. Это обновление, включая полную замену мебели и обоев, по данным британской прессы, обошлось в 200 тыс. фунтов.

Некоторое время назад в распоряжении прессы оказалась официально не подтвержденная информация, что Джонсон, не известив общественность, тайно потратил на ремонт в том числе пожертвование от донора Консервативной партии, мультимиллионера лорда Браунлоу.

Источник: PA MEDIA

А в прошедшие выходные скандал вспыхнул с новой мощью после того, как бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс публично заявил, что премьер планировал тайно оплатить ремонт квартиры за счет доноров своей партии.

Что именно заявил Каммингс

«Премьер-министр перестал разговаривать со мной об этом деле [о ремонте] в 2020 году, поскольку я сказал ему, что его планы тайно привлечь доноров к оплате реновации неэтичны, глупы, возможно, незаконны и почти наверняка противоречат правилам раскрытия информации о политических пожертвованиях. Я отказался помогать ему в организации этих выплат», — написал Доминик Каммингс на своем сайте.

«Серый кардинал» брексита Каммингс, в конце прошлого года уволенный с поста главного советника премьер-министра, отвечал этим заявлением на прозвучавшие еще 23 апреля обвинения со стороны пресс-службы Джонсона, что это он — источник нескольких скандальных «утечек» о планах и приватно сказанных словах Джонсона.

Каммингс эти обвинения отметает и заверяет, что он готов все рассказать депутатам парламента.

Утверждения Каммингса, как и все обвинения и подозрения в этой истории, пока не подтвеждены осязаемыми фактами и уликами.

Законно ли это

Ремонт в квартире для премьер-министра вполне законен. Британские премьеры традиционно живут «по месту работы», на Даунинг-стрит, и считается нормальным, что каждый новый глава правительства переделывает квартиру под себя и свою семью. На это официально выделяется 30 тыс. фунтов.

Источник: PA MEDIA

В перерасходе с оплатой из других средств тоже нет ничего незаконного, и в пожертвовании самом по себе — тоже.

Но вот предполагаемое намерение не декларировать крупное пожертвование — это уже может быть серьезным политическим обвинением.

«Оно уже должно было быть задекларировано. Мы должны знать, кто дал кредит, кто дал деньги, потому что мы должны знать, кому премьер-министр чем-либо обязан», — сказал во вторник в телеэфире Би-би-си теневой министр здравоохранения, лейборист Джонатан Эшворт.

Что отвечает Джонсон

Сначала пресс-служба Джонсона, а теперь и он лично, заверяют, что никаких нарушений ни этики, ни закона при оплате ремонта не было.

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Во время еженедельного отчета перед парламентом в эту среду Борис Джонсон на все вопросы лидера лейбористов Кира Стармера и других депутатов отвечал, что он оплатил все расходы сам. Теоретически это ему вполне по средствам: только за колонки в газете Telegraph он получал две с половиной сотни тысяч фунтов в год, что почти в десять раз больше средней британской зарплаты. Но премьер не уточняет, на каком этапе он это сделал, и его ответы, по мнению оппонентов, слишком коротки и уклончивы.

Борис Джонсон почти всегда отвечает на неприятные вопросы в одной и той же манере: он немедленно либо переводит тему на позитивные, по его мнению, действия правительства, либо переходит к критике оппонентов.

Впрочем, и вопросы оппонентов часто звучат просто как обвинения, а не попытки узнать какие-то факты. Так, во время дебатов в парламенте с среду на вопрос депутата от Лейбористской партии Джанет Дэби, почему его, Джонсона, регулярно обвиняют в нечестности, тот ответил, имея в виду лейбористов: «Эти люди упорно ищут что-нибудь, за что зацепиться, о чем поговорить, лишь бы не о кампании вакцинации, не о наших планах борьбы с преступностью или дать людям возможность купить собственное жилье. Потому что они не хотят обсуждать эти вещи, потому что они не могут выиграть на этих вопросах».

Что касается декларации, то Джонсон и его соратники говорят, что все расходы на ремонт квартиры на Даунинг-стрит будут задекларированы в срок — просто этот срок для публикации отчета аппарата правительства, по их словам, еще не подошел.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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