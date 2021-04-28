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21:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-солистка «Тату» заявилась на праймериз «Единой России» в Госдуму

Бывшая участница группы «Тату» Юлия Волкова подала документы для участия в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы от Ивановской области. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Источник: РИА "Новости"

В своем Instagram Волкова написала, что сделала «первый шаг», сопроводив текст фотографией возле двери в ивановское реготделение ЕР. Подробности она пообещала рассказать в следующих постах.

В пресс-службе отделения не уточнили, по списку или округу певица планирует баллотироваться в Госдуму.

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Также сегодня, 28 апреля, в Иваново подала документы для участия в праймериз президент Федерации лыжных гонок России трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Она планирует баллотироваться по партийному списку. Сегодня срок выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России» был продлен до 14 мая. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая.

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Напомним, группа «Тату», в которую входили Юлия Волкова и Елена Катина, прославилась в начале 2000-х годов откровенной эксплуатацией образа подростковой женской гомосексуальности. Пика популярности в мире группа достигла в 2003 году: дебютный альбом «Тату» получил статус «золотого диска» в Англии, Южной Африке, Корее, Сингапуре, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Испании, Мексике, «платинового диска» — в Тайване, Финляндии, Польше, Италии, «дважды платинового диска» — в Гонконге, Чехии, Канаде.

Тогда же «Тату» установила абсолютный рекорд по объему продаж в Японии — 1,8 млн экземпляров альбома «200 km/h in the Wrong Lane», побив рекорды продаж дисков The Beatles, Майкла Джексона и Мадонны. Общий объем продаж первого альбома, по данным главы российского отделения Universal Дмитрия Коннова, составил 4,3 млн экземпляров по всему миру и «несколько сотен тысяч» в России и СНГ.

Группа распалась в 2014 году после финального выступления на открытии зимней Олимпиады в Сочи.

Александр Тихонов, Ярославль; Иван Дарбиниекс

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