Боррель признал отсутствие компетенции у ЕС для отключения России от SWIFT

«SWIFT — это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А “Северный поток” — это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе», — сказал он в ответ на предложения депутатов Европарламента отключить Россию от SWIFT и заморозить «Северный поток — 2».
Ранее группа депутатов ЕП предложила проект резолюции, предполагающий выдвижение требования об отключении России от международной межбанковской системы SWIFT и остановке строительства «Северного потока — 2». Такие меры могут быть приняты в случае вторжения России на Украину, но в целом они связаны и с ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального и дипломатическим скандалом России с Чехией.
Напряжение в отношениях двух стран возникло после утверждений Праги о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 г.
28 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «РИА Новости» заявил, что Россия имеет базу для создания аналога SWIFT. Система позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран, к ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 государств, в том числе из России.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. Его строительство планируют завершить в этом году.