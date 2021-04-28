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28 апреля, источник: Коммерсантъ

СМИ: Судан приостановил размещение российских военных на базе

Судан приостанавливает любое новое размещение российских военных на своей территории до тех пор, пока подписанное в декабре соглашение о строительстве морской базы не будет ратифицировано законодательными органами страны. Об этом сообщил арабский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на свои источники в Хартуме. Официального подтверждения информации нет. Некоторые суданские СМИ сообщают, что решение касается не только российской базы, но и американцев.

Источник: РИА "Новости"

В тоже время сайт Sudan Plus утверждает, что «Судан ограничивает распространение российского присутствия в Красном море базой “Фламинго” и возможностью использовать только разведывательные корабли».

Представитель МИД Судана Аль-Мансур Буляд заявил «РИА Новости», что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море.

Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического (МТО) обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре прошлого года сроком на 25 лет. Предполагается, что Россия сможет размещать там не более четырех кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой.

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После этого в Судане побывала комиссия Минобороны РФ, чтобы уточнить технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений.

В марте впервые в новейшей истории России в Порт-Судан зашел фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», а в начале апреля — российский разведывательный корабль «Иван Хурс».

По данным телеканала «Аль-Джазира», в последние недели российское военное присутствие на базе «Фламинго» стало очень заметным. Утверждается, что около 70 военнослужащих ВМФ России, в том числе десять офицеров, постоянно проживают на базе, и там уже установлены ракетные системы, а суданским военным не разрешается приближаться к объекту, что вызывает недовольство суданской стороны.

Марианна Беленькая

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