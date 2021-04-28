СМИ: Судан приостановил размещение российских военных на базе

В тоже время сайт Sudan Plus утверждает, что «Судан ограничивает распространение российского присутствия в Красном море базой “Фламинго” и возможностью использовать только разведывательные корабли».
Представитель МИД Судана Аль-Мансур Буляд заявил «РИА Новости», что на данный момент не располагает официальным подтверждением приостановки соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море.
Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического (МТО) обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре прошлого года сроком на 25 лет. Предполагается, что Россия сможет размещать там не более четырех кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой.
После этого в Судане побывала комиссия Минобороны РФ, чтобы уточнить технические возможности и необходимый объем вспомогательных зданий и сооружений.
В марте впервые в новейшей истории России в Порт-Судан зашел фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович», а в начале апреля — российский разведывательный корабль «Иван Хурс».
По данным телеканала «Аль-Джазира», в последние недели российское военное присутствие на базе «Фламинго» стало очень заметным. Утверждается, что около 70 военнослужащих ВМФ России, в том числе десять офицеров, постоянно проживают на базе, и там уже установлены ракетные системы, а суданским военным не разрешается приближаться к объекту, что вызывает недовольство суданской стороны.