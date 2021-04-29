Посольство России отрицает приостановку соглашения о базе ВМФ РФ в Судане

Посольство считает, что утверждения СМИ «от лукавого» и нацелены на ущерб двусторонним отношениям.
Ранее арабский телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что Судан приостанавливает любое новое размещение российских военных на своей территории до тех пор, пока подписанное в декабре соглашение не будет ратифицировано. По данным телеканала «Аль-Джазира», в последние недели российское военное присутствие на базе «Фламинго» стало очень заметным.
«Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми “источниками”. Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Посольство отметило, что соглашение вступит в силу только после ратификации.
«Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения — от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между РФ и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — говорится в сообщении.
Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре прошлого года сроком на 25 лет. Предполагается, что Россия сможет размещать там не более четырех кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой.