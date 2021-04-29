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02:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Посольство России отрицает приостановку соглашения о базе ВМФ РФ в Судане

Посольство России в Судане заявило, что сообщения СМИ о приостановке соглашения о создании пункта ВМФ в Судане не соответствуют действительности. Диппредставительство отметило, что соглашение между странами вступит в силу только после ратификации, которая еще не состоялась.

Источник: РИА "Новости"

Посольство считает, что утверждения СМИ «от лукавого» и нацелены на ущерб двусторонним отношениям.

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Ранее арабский телеканал «Аль-Хадас» сообщил, что Судан приостанавливает любое новое размещение российских военных на своей территории до тех пор, пока подписанное в декабре соглашение не будет ратифицировано. По данным телеканала «Аль-Джазира», в последние недели российское военное присутствие на базе «Фламинго» стало очень заметным.

«Посольство подчеркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми “источниками”. Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Посольство отметило, что соглашение вступит в силу только после ратификации.

«Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения — от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между РФ и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — говорится в сообщении.

Российско-суданское соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Судане было подписано в декабре прошлого года сроком на 25 лет. Предполагается, что Россия сможет размещать там не более четырех кораблей одновременно, при этом допускается размещение кораблей с ядерной энергетической установкой.

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