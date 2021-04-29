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03:46 (мск), источник: Life.ru

США вслед за Россией решили помочь охваченной пандемией Индии

Соединённые Штаты выделят $100 млн на помощь Индии, охваченной новой масштабной волной пандемии коронавируса. Вслед за Россией о своих планах по отправке медицинских грузов сообщили в Белом доме.

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«В знак солидарности с Индией, которая борется с новой волной случаев заболевания CoViD-19, Соединённые Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более 100 млн долларов для оказания срочной помощи нашим партнёрам в Индии», — говорится в сообщении американской администрации.

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Необходимое оборудование, товары первой необходимости также намерены собрать для Индии власти отдельных штатов, частные компании, рядовые американцы. Ожидается, что первые самолёты будут отправлены уже сегодня.

Также США перенаправят в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Лайф рассказывал, что Индия сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл «коронавирусный шторм». Ранее стало известно, что Россия поставит в накрытую «коронавирусным штормом» Индию 22 тонны гуманитарной помощи.

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