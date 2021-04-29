Захарова: отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Уровень диалога между Россией и Евросоюзом снизился до низшей точки из-за действий Брюсселя. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На своей странице в Facebook дипломат процитировала слова посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера, который заявил, что отношения между Брюсселем и Москвой «находятся в низшей точке после холодной войны».
«Не хватает в цитате самого главного и честного — «благодаря усилиям Брюсселя», — добавила она.
Выступая в онлайн-формате в четверг на открытии 13-й Российско-германской сырьевой конференции, Эдерер сказал, что уровень отношений ЕС и РФ «динамично каждый день опускается ниже». Тем не менее, по его мнению, сторонам необходимо использовать шансы на сотрудничество, в частности в сфере бизнеса.