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13:13 (мск), источник: ТАСС

Захарова: отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя

Так официальный представитель МИД прокомментировала слова посла ЕС Маркуса Эдерера о том, что отношения между Брюсселем и Москвой переживают крайне сложный период.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Уровень диалога между Россией и Евросоюзом снизился до низшей точки из-за действий Брюсселя. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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На своей странице в Facebook дипломат процитировала слова посла ЕС в РФ Маркуса Эдерера, который заявил, что отношения между Брюсселем и Москвой «находятся в низшей точке после холодной войны».

«Не хватает в цитате самого главного и честного — «благодаря усилиям Брюсселя», — добавила она.

Выступая в онлайн-формате в четверг на открытии 13-й Российско-германской сырьевой конференции, Эдерер сказал, что уровень отношений ЕС и РФ «динамично каждый день опускается ниже». Тем не менее, по его мнению, сторонам необходимо использовать шансы на сотрудничество, в частности в сфере бизнеса.

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