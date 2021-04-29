Песков: Россия не оставит без ответа провокационные действия Чехии и Болгарии

«Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения [в адрес] России оставаться не будут», — сказал представитель Кремля.
При этом пресс-секретарь президента не стал уточнять, какие именно ответные меры будут приниматься Россией. «Я не хочу конкретизировать, не вижу в этом смысла», — сказал он.
«В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — добавил Песков.
В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева на брифинге сообщила, что прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.