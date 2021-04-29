Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 мая меняется размер и график получения пенсий Кого ждут доплаты, а кому перечислят деньги досрочно
Фоторепортажи
17Королеве Елизавете II исполнилось 95 лет
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
14:12 (мск), источник: ТАСС

Песков: Россия не оставит без ответа провокационные действия Чехии и Болгарии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россия не оставит без ответной реакции безосновательные и провокационные обвинения со стороны Чехии и Болгарии. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Россия реагирует и будет реагировать. Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые, безосновательные, бездоказательные обвинения [в адрес] России оставаться не будут», — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь президента не стал уточнять, какие именно ответные меры будут приниматься Россией. «Я не хочу конкретизировать, не вижу в этом смысла», — сказал он.

«В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — добавил Песков.

В среду представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева на брифинге сообщила, что прокуратура подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

Следите за развитием темы Шпионский скандал между Чехией и Россией
 После случая с космической туристкой в РКК «Энергия» задумались: как облегчить жизнь экипажу
Почему Араз Агаларов отказался от подачи документов на получение грин-карты в США, хотя американцы его настойчиво уговаривали
Захарова объяснила ухудшение отношений между ЕС и Россией
СМИ: Турция готовится к нанесению ударов по сирийским войскам
СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального
Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России
Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха
Бабочка с числом 88 на крыльях попала на камеру в Колумбии
В Польше сообщили об обнаружении тайника Генриха Гиммлера
Горячие темы на Авто
Зажравшиеся люди- кто они? 187
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
красавец! 103
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 104
Кино
Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой В рамках ММКФ состоялся звездный показ «Прабабушки легкого поведения»
Новости партнеров
Россией будет править новый лидер. Пророчество Глобы
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Конец эры имплантов: ученые придумали, как отрастить выпавшие зубы
Популярные темы на «Детях»
Потомки «Чайльд-Гарольда» 149
Аборт 132
Куда вы деваете нижнее детское белье? 128
Помечтаем 94
Леди
Дети, которых не было: что такое перинатальные потери Ежедневно в России не рождаются 344 малыша
Новости партнеров
Пенсионерам 65 лет и старше переведут одновременно 4 выплаты: как получить
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь