Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Кто имеет право на новые детские пособия Президент поручил расширить поддержку семей с детьми
Фоторепортажи
34Названы победители конкурса Sony World Photography Awards 2021
11Пожар на «Невской мануфактуре»
14:57 (мск), источник: Известия

Песков прокомментировал остановку изучения «Спутника V» в Чехии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 29 апреля, прокомментировал решение Чехии приостановить изучение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
15:50 (мск)Попова призвала россиян провести майские праздники в кругу семьи
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, стоит ли расценивать данное решение как факт того, что препарат вовсе не появится в Чехии.

«Скорее всего, можно и даже нужно. Подобные решения, принимаемые в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов, речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — заявил он.

Ранее в четверг стало известно, что фармрегулятор Чехии приостановил изучение вакцины «Спутник V».

По словам директора Чешского государственного института по контролю за лекарственными препаратами Ирены Сторовой, клинические исследования российского препарата в стране пока не проводились.

Новость
В Чехии почти половина желающих привиться от COVID-19 хочет получить «Спутник V»

При этом в феврале институт допустил использование «Спутника V» без одобрения Евросоюза, так как разрешение на использование в стране российской вакцины может дать министерство здравоохранения.

На приобретении «Спутника V» настаивали президент Чехии Милош Земан и премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. На сегодняшний день применение препарата одобрено более чем в 60 странах.

Следите за развитием темы Шпионский скандал между Чехией и Россией
 Майская угроза: кибермошенники устроили атаку на решивших уехать в праздники
Утекай: россияне забирают валюту из банков
Захарова объяснила ухудшение отношений между ЕС и Россией
Индийский вариант коронавируса обнаружили в Китае
Минпросвещения проверит образовательные программы в школах
Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май
СК возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального
Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России
Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Hi-Tech
WhatsApp в мае начнет отключать «несогласных». Почему это происходит и что делать Почему людям не понравились новые правила мессенджера
Горячие темы на Авто
Зажравшиеся люди- кто они? 188
красавец! 121
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 104
Новости партнеров
С 27-го апреля вводится ряд ограничений для держателей карт "Мир"
Почти всем взрослым жителям России положена выплата размером 4680 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Россиянин? Здесь важные вопросы для тебя. Удели 5 минут времени
Дети
В Самаре детей-инвалидов кормили луком и лечили зеленкой Внезапная проверка общественников вскрыла грубые нарушения
Леди
59-летняя Екатерина Андреева выглядит моложе на 30 лет (фото) Новый снимок телеведущей произвел фурор в сети
Дом
Как магазины и рестораны заставляют нас тратить деньги
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Как сохранить холодильник чистым: 7 лайфхаков
Как выглядит дом, в котором жил легендарный советский певец
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь