Песков прокомментировал остановку изучения «Спутника V» в Чехии

14:57 (мск), источник: Известия
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На брифинге журналисты задали Пескову вопрос, стоит ли расценивать данное решение как факт того, что препарат вовсе не появится в Чехии.
«Скорее всего, можно и даже нужно. Подобные решения, принимаемые в угоду провокационному настрою, как минимум не в интересах чехов, речь идет о мировой вакцине, которая является самой эффективной по общему признанию», — заявил он.
По словам директора Чешского государственного института по контролю за лекарственными препаратами Ирены Сторовой, клинические исследования российского препарата в стране пока не проводились.
При этом в феврале институт допустил использование «Спутника V» без одобрения Евросоюза, так как разрешение на использование в стране российской вакцины может дать министерство здравоохранения.
На приобретении «Спутника V» настаивали президент Чехии Милош Земан и
Российский препарат «Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. «Спутник V» был зарегистрирован в августе прошлого года. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. На сегодняшний день применение препарата одобрено более чем в 60 странах.