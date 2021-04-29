Турция приготовилась ударить по сирийским войскам

По данным портала, власти республики планируют параллельный запуск нескольких сотен ракет. Отмечается, что на сирийскую территорию из Турции уже перебросили военные грузовики с боеприпасами и реактивными снарядами.
Близкое к Минобороны РФ издание «Русская весна» также сообщает, что нападение на военные объекты сирийской армии в южной части зоны деэскалации Идлиб готовят боевики «Ансар ат-Таухид» и «Хурас ад-Дин» (известна также как сирийский филиал запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида»). Указывается, что это смогла выяснить воздушная разведка ВКС России. Она заметила военную технику и пикапы с реактивными пусковыми установками в 40 километрах от города Идлиб.
При этом отмечается, что группировки боевиков находятся в противостоянии с другими протурецкими формированиями. В частности, в конце апреля террористы несколько раз атаковали блокпосты и колонны поддерживаемых Турцией боевиков, пытались захватить контроль над городом Маарет-эль-Ихуан, расположенный в 13-ти километрах от Идлиба. От вооруженных столкновений пострадали беженцы и мирные жители региона.
23 апреля Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики планируют провокации c химоружием, чтобы обвинить в этом правительственные войска. Отмечалось, что организацией занимается террористическая организация «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России). Подготовка провокаций происходит на фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) решения об ограничении прав Сирии в организации.
В марте 2020 года президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Они заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Поводом стало резкое обострение ситуации в регионе и крупномасштабное наступление сирийской армии на позиции вооруженной оппозиции и террористов.