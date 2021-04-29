Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой в регионах

Постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю можно начать в рамках эксперимента на уровне региона или группы компаний, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три.
Дмитрий Медведев(цитата по ТАСС)
Медведев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере, а производительность — остаться на том же уровне, подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Накануне Медведев также высказался о переходе на четырехдневку и подчеркнул, что сейчас «мир движется в этом направлении». По его мнению, переход должен быть максимально аккуратным и основываться на экономической логике.
Медведев озвучил идею перехода на неделю с четырьмя рабочими днями в июне 2019 года, тогда он был премьер-министром. Он приводил в пример компании, которые после введения четырехдневки показали рост производительности труда, а также указывал на необходимость новых подходов к организации труда, в том числе гибких графиков и дистанционных форматов.
Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта.
В Минтруде в свою очередь увидели в этом проекте как риски, так и преимущества. С одной стороны, утверждали в ведомстве, сокращение рабочей недели может привести к росту издержек на рабочую силу и увеличению себестоимости продукции, с другой — способствовать охране здоровья сотрудников, повышению их трудоспособности и эффективности работы. В ведомстве отметили, что этот вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения.
В марте этого года SuperJob провел опрос о том, должен ли переход на четырехдневку быть обязательным для компаний или этот вопрос должны решить работодатели. Почти половина опрошенных — 47% — высказались за то, чтобы такое решение принимал работодатель. По данным авторов исследования, на мнение респондентов повлияло отсутствие ясности по зарплатам после перехода на сокращенную неделю. Еще 30% участников опроса поддержали обязательный перевод компаний.