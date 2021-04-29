Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 апреляМеждународный день танца, открытие электрона и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
1635 лет назад взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС
10«Потерянный рай»
17:03 (мск), источник: РБК

Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой в регионах

Зампредседателя Совбеза считает, что эксперимент надо начинать постепенно и сокращать рабочий день на час, затем на два и так далее. «Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний», — пояснил он.

Источник: Reuters

Постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю можно начать в рамках эксперимента на уровне региона или группы компаний, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее — сокращать на час, на два, на три.
Дмитрий Медведев
(цитата по ТАСС)

Медведев подчеркнул, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть ступенчатым, чтобы в отдельных случаях избежать безработицы. При этом зарплата сотрудников должна быть сохранена в прежнем размере, а производительность — остаться на том же уровне, подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Накануне Медведев также высказался о переходе на четырехдневку и подчеркнул, что сейчас «мир движется в этом направлении». По его мнению, переход должен быть максимально аккуратным и основываться на экономической логике.

Медведев озвучил идею перехода на неделю с четырьмя рабочими днями в июне 2019 года, тогда он был премьер-министром. Он приводил в пример компании, которые после введения четырехдневки показали рост производительности труда, а также указывал на необходимость новых подходов к организации труда, в том числе гибких графиков и дистанционных форматов.

Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта.
Дмитрий Медведев
Читайте также
Еще одна страна задумалась о переходе на четырехдневку

В Минтруде в свою очередь увидели в этом проекте как риски, так и преимущества. С одной стороны, утверждали в ведомстве, сокращение рабочей недели может привести к росту издержек на рабочую силу и увеличению себестоимости продукции, с другой — способствовать охране здоровья сотрудников, повышению их трудоспособности и эффективности работы. В ведомстве отметили, что этот вопрос требует дальнейшего изучения и обсуждения.

В марте этого года SuperJob провел опрос о том, должен ли переход на четырехдневку быть обязательным для компаний или этот вопрос должны решить работодатели. Почти половина опрошенных — 47% — высказались за то, чтобы такое решение принимал работодатель. По данным авторов исследования, на мнение респондентов повлияло отсутствие ясности по зарплатам после перехода на сокращенную неделю. Еще 30% участников опроса поддержали обязательный перевод компаний.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Военные Киргизии и Таджикистана вмешались в начавшийся из-за столба бой
Ученые нашли способ уничтожить коронавирус за секунду
Захарова: Россия приветствует заявление Байдена
Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане
Вильфанд пообещал россиянам «розовый» май
Миллиардер Рэй Далио назвал главную причину коррупции в России
В Ирландии дрон заметил затерянную средневековую лодку
Умер хохочущий человек-мем Хуан Хойя Борха
Улицы американского города превратились в реки
Gnezdo.ru
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Какая судьба ждет российский рубль
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
"Предупреждение Москве": "Сверхсекретный" самолёт подняли в небо
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Россия показала свою главную ударную силу
Горячие темы на Авто
Зажравшиеся люди- кто они? 188
красавец! 130
Занимается ли кто копированием автомобильных ключей? 116
На майские выходные в России запретят продажу алкоголя 104
Товары для дома
Одеяло с рукавами и шелковая маска: выбираем уютные вещи
Как спасти вещи от катышков (фото)
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
16 товаров для дома, которые экономят ваше время
Популярные темы на «Детях»
Потомки «Чайльд-Гарольда» 168
Куда вы деваете нижнее детское белье? 151
Аборт 147
Дай, таракан, на счастье лапу мне. Угадайка в поэтическом конкурсе № 21 117
Леди
59-летняя Екатерина Андреева выглядит моложе на 30 лет (фото) Новый снимок телеведущей произвел фурор в сети
Новости партнеров
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Пенсионерам 65 лет и старше переведут одновременно 4 выплаты: как получить
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь