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16:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Киргизский спецназ захватил погранзаставу в Таджикистане

Пограничная служба Киргизии обвинила Таджикистан в нападении на три погранзаставы, передает 24.kg.

Источник: РИА "Новости"

«Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам “Капчыгай”, “Мин-Булак”, “Достук”, а также на пограничные посты “Кожогар” и “Булак-Баши”. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы “Достук”», — заявил Бишкек.

В ответ отряд спецназа киргизских пограничников захватил таджикскую заставу «Ходжа Аълло». По всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался накануне из-за пункта водораспределения. Силовые органы двух стран обвиняют друг друга в начале стрельбы. Один житель Киргизии погиб, еще 16 ранены. Власти Таджикистана заявили, что пострадали девять их граждан, двое получили огнестрельное ранение.

К границе двух республик начали стягивать танки и БМП.

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