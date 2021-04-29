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19:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Конфликт из-за воды: Бишкек заявил об атаке Таджикистана на пять погранзастав

Вооруженное столкновение произошло на киргизско-таджикской границе, в район конфликта с обеих сторон стягиваются войска и военная техника.

«Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам “Капчыгай”, “Мин-Булак”, “Достук”, а также на пограничные посты “Кожогар” и “Булак-Баши”. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы “Достук” Баткенского пограничного отряда», — заявили РИА Новости в пресс-центре Государственной пограничной службы Кыргызстана.

По словам представителя пресс-службы, «в ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения “Бору” погранслужбы Госкомитета нацбезопасности Кыргызской Республики захватил пограничную заставу “Ходжа Аълло” Республики Таджикистан».

«По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства», — заявили в ведомстве.

Как сообщил Интерфаксу полпред киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев, боевые столкновения начались еще в одном приграничном с Таджикистаном районе Баткенской области Киргизии — Лейлекском.

«Боевые столкновения с вооруженными силами Таджикистана ведутся вблизи сел Кулунду и Максат. Пока информации о пострадавших нет. Горят погранзаставы после обстрелов с таджикской стороны», — сказал Суваналиев.

Источник: РИА "Новости"

В четверг вечером МИД Кыргызстана сообщил, что стороны договорились о прекращении огня на границе с 17:00 по московскому времени и отводе сил на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана подтвердили эту информацию, «В ближайшее время в городе Исфаре начнутся переговоры между главами правоохранительных ведомств двух стран», — цитирует РИА Новости представителя таджикского дипведомства.

Таджикистан и Кыргызстан, как и Россия, входят в один военный блок — Организацию договора о коллективной безопасности.

Камни и мины

Очередной конфликт между жителями Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул в среду на баткенском участке границы. Там на территории Кыргызстана находится таджикский анклав Ворух с населением в несколько десятков тысяч человек, а также крупный водозабор, построенный ещё во времена СССР и снабжающий водой прилегающие районы теперь уже независимых государств.

Источник: РИА "Новости"
В Таджикистане считают, что киргизские власти нечестно распределяют воду. Весной и летом, когда начинаются сельхозработы, расход воды увеличивается в десятки раз, и конфликты между соседями обостряются.

На этот раз междоусобица началась из-за того, что представители таджикской стороны попытались установить на столбе возле водозабора камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать распределение воды. Представители киргизской стороны возмутились и начали спиливать столб. Началась перепалка, участники конфликта стали забрасывать друг друга камнями, а через какое-то время раздались выстрелы.

Как обычно, в конфликт втянулись и военные с обеих сторон, началась перестрелка — по утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники применили даже минометы.

По данным минздрава Кыргызстана, за медицинской помощью обратились 17 человек, один человек погиб. Таджикистан сообщил о трех погибших и 31 раненом.

Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 900 км государственной границы, около половины которой не демаркировано.

Линия границы условна и часто проходит по дороге или вдоль населенных пунктов. Зачастую невозможно определить, где пролегает граница между государствами, из-за этого у местных жителей возникают проблемы из-за доступа к воде, пастбищам и дорогам.

Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух стран и являются самыми напряженными ее участками.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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