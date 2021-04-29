19:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
Конфликт из-за воды: Бишкек заявил об атаке Таджикистана на пять погранзастав
Вооруженное столкновение произошло на
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«Около 17.00 (14.00 мск) таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам “Капчыгай”, “Мин-Булак”, “Достук”, а также на пограничные посты “Кожогар” и “Булак-Баши”. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы “Достук” Баткенского пограничного отряда», — заявили РИА Новости в
По словам представителя
«По всему периметру
Как сообщил Интерфаксу полпред киргизского правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев, боевые столкновения начались еще в одном приграничном с Таджикистаном районе Баткенской области Киргизии — Лейлекском.
«Боевые столкновения с вооруженными силами Таджикистана ведутся вблизи сел Кулунду и Максат. Пока информации о пострадавших нет. Горят погранзаставы после обстрелов с таджикской стороны», — сказал Суваналиев.
В четверг вечером МИД Кыргызстана сообщил, что стороны договорились о прекращении огня на границе с 17:00 по московскому времени и отводе сил на места прежней дислокации. В МИД Таджикистана подтвердили эту информацию, «В ближайшее время в городе Исфаре начнутся переговоры между главами правоохранительных ведомств двух стран», — цитирует РИА Новости представителя таджикского дипведомства.
Очередной конфликт между жителями Кыргызстана и Таджикистана вспыхнул в среду на баткенском участке границы. Там на территории Кыргызстана находится таджикский анклав Ворух с населением в несколько десятков тысяч человек, а также крупный водозабор, построенный ещё во времена СССР и снабжающий водой прилегающие районы теперь уже независимых государств.
На этот раз междоусобица началась
Как обычно, в конфликт втянулись и военные с обеих сторон, началась перестрелка — по утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники применили даже минометы.
Таджикистан и Кыргызстан разделяют более 900 км государственной границы, около половины которой не демаркировано.
Линия границы условна и часто проходит по дороге или вдоль населенных пунктов. Зачастую невозможно определить, где пролегает граница между государствами,
Спорные территории составляют примерно 30% от границы двух стран и являются самыми напряженными ее участками.