Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь

«В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел (Руслана Казакбаева и Сироджиддина Мухриддина) достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов (17:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого, Душанбе и Бишкек договорились о совместном патрулировании и мониторинге обстановки в приграничной зоне.
Накануне между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной» у села Кок-Таш. Его в обеих странах считают своей территорией. В Киргизии обвиняют спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор.
Киргизские власти эвакуировали из зоны конфликта более 800 человек, в том числе женщин и детей. В частности, временно перемещены 498 жителей трех сел Баткенского района и 350 жителей Лейлекского района страны.