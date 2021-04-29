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21:46 (мск), источник: РБК

Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Голосование проходило на пленарной сессии парламента.

Источник: РИА "Новости"

За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против нее — 67, следует из результатов голосования.

Меры давления на Москву предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Авторы проекта также призывают отказаться от импорта нефти и газа из России, заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы.
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Резолюция, как следует из ее текста, принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию.

Депутаты в резолюции потребовали освобождения Навального (назвав его осуждение политически мотивированным) и всех тех, кого задержали за поддержку оппозиционера. Они также осудили действия России по «дестабилизации и запугиванию стран — членов ЕС», призвали ее прекратить такие действия, привлечь к ответственности организаторов взрывов в деревне Врбетице в 2014 году и выплатить компенсации семьям погибших.

Резолюции Европарламента не имеют обязывающей для ЕС силы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что ЕС не имеет инструментов, которые позволили бы заморозить строительство «Северного потока-2» и отключить Россию от SWIFT. Он подчеркнул, что SWIFT является частной международной организацией и у ЕС нет компетенций в этом вопросе.

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Также Евросоюз не может принять решение об остановке строительства газопровода, отметил Боррель. «Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», — подчеркнул он.

Комментируя призывы отключить Россию от системы SWIFT, спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских заявил, что Москва ответит на такие действия.

«Пусть попробуют», — сказал Крутских.

Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что в России уже есть база для создания аналога SWIFT. По мнению Лаврова, правительство и ЦБ должны сделать все, чтобы эта база могла гарантировать независимость.

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