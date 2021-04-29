Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT

За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против нее — 67, следует из результатов голосования.
Меры давления на Москву предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Авторы проекта также призывают отказаться от импорта нефти и газа из России, заморозить европейские активы «олигархов, близких к российским властям», и аннулировать их визы.
Резолюция, как следует из ее текста, принята в ответ на ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, стягивание российских войск к границе с Украиной и «российские атаки» на Чехию.
Депутаты в резолюции потребовали освобождения Навального (назвав его осуждение политически мотивированным) и всех тех, кого задержали за поддержку оппозиционера. Они также осудили действия России по «дестабилизации и запугиванию стран — членов ЕС», призвали ее прекратить такие действия, привлечь к ответственности организаторов взрывов в деревне Врбетице в 2014 году и выплатить компенсации семьям погибших.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в среду, что ЕС не имеет инструментов, которые позволили бы заморозить строительство «Северного потока-2» и отключить Россию от SWIFT. Он подчеркнул, что SWIFT является частной международной организацией и у ЕС нет компетенций в этом вопросе.
Также Евросоюз не может принять решение об остановке строительства газопровода, отметил Боррель. «Это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», — подчеркнул он.
Комментируя призывы отключить Россию от системы SWIFT, спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИДа Андрей Крутских заявил, что Москва ответит на такие действия.
«Пусть попробуют», — сказал Крутских.
Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что в России уже есть база для создания аналога SWIFT. По мнению Лаврова, правительство и ЦБ должны сделать все, чтобы эта база могла гарантировать независимость.