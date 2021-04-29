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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Болгария объявила об открытии границ для россиян

Правительство Болгарии официально объявило об открытии внешних границ для российских туристов с 1 мая. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте (.pdf) МИД страны.

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Источник: РИА "Новости"
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Так, согласно информации, указанной в документе, въезжающим в страну иностранцам понадобится предъявить одну из справок: отрицательный ПЦР-тест на коронавирус не старше 72 часов или тест на антитела, сделанный за 48 часов до прибытия.

Кроме того, в страну могут попасть те, кто прошел полную вакцинацию от COVID-19 за 14 дней до вылета. Также прибывающие в Болгарию путешественники могут иметь при себе доказательство перенесенной болезни — положительный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 15−180 дней до прилета.

Ранее в апреле МИД Болгарии объявил о готовности выдавать визы российским туристам по упрощенной процедуре. По словам политика, для россиян, которые составляют большинство въездного туристического потока, процесс оформления документов будет смягчен по максимуму. Также отмечается, что данная услуга будет доступна в 59 городах.

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