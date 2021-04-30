В Киргизии завели дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

«Расследование досудебного производства поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности. — РБК), МВД и Военной прокуратуры Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что досудебное производство начали по ст. 380 УК Киргизии (преступление против мира).
Прокуратура обвинила Таджикистан в военной агрессии, а также нарушении международных договоров и соглашений.
По версии ведомства, таджикские военнослужащие с целью захвата суверенной территории Киргизии «вероломно вторглись» в страну, атаковали границы и открыли огонь из автоматического оружия, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого вооружения.
В частности, военнослужащие Таджикистана напали с применением минометов и боевых вертолетов на четыре пограничные заставы, пограничные посты и населенные пункты Баткенского и Лейлекского районов Киргизии, добавили в прокуратуре. В результате пострадали «многочисленные лица» из числа правоохранителей, военнослужащих и мирного населения Киргизии. Несколько человек погибли, также были уничтожены объекты инфраструктуры.
«Вышеуказанные действия военнослужащих Республики Таджикистан свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Кыргызской Республики», — отметили в прокуратуре.
Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана начался 28 апреля с драки местных жителей. Она произошла после того, как таджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта распределения воды «Головной». Обе страны утверждают, что пункт находится на их территории.
На следующий день в инцидент вмешались военные двух стран, и началась перестрелка. Киргизские войска захватили пограничную заставу «Ходжа Аълло» Таджикистана. К вечеру стороны договорились о прекращении огня и отводе войск.
Минздрав Киргизии сообщил, что в результате конфликта погибли три человека. Всего, по данным министерства, во время столкновений на границе пострадали 84 человека.