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02:54 (мск), источник: ТАСС

Бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете импорта «Спутника V»

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 апреля. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) готово пересмотреть свое решение о запрете ввоза в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» после получения новых данных от разработчика. Об этом заявил глава регулятора Антониу Барра Торрес.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы приняли решение на основании полученных данных. Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины]", — пояснил чиновник в ходе заявления для населения, научного сообщества и зарубежных регуляторов.

«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», — добавил он, призывая сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».

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В понедельник вечером бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника V». На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.

Ранее в четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус в интервью радиостанции CBN сообщил, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации полученной из России. После этого в Twitter-аккаунте «Спутника V» появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.

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