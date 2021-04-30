Бразильский регулятор готов пересмотреть решение о запрете импорта «Спутника V»

02:54 (мск), источник: ТАСС
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«Мы приняли решение на основании полученных данных. Эти предоставленные нам данные могут быть пересмотрены, исправлены и поданы повторно. Решение регулятора отражает состояние на момент рассмотрения. В понедельник мы, к нашему великому сожалению, не могли одобрить [импорт вакцины]", — пояснил чиновник в ходе заявления для населения, научного сообщества и зарубежных регуляторов.
«Это временная картина. Она может измениться. Мы не закрываем двери», — добавил он, призывая сплотиться и работать сообща для победы над «общим невидимым врагом».
В понедельник вечером бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране «Спутника V». На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.
Ранее в четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус в интервью радиостанции CBN сообщил, что бразильский регулятор не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации полученной из России. После этого в