12:04 (мск), источник: Газета.Ру
Киргизия и Таджикистан посчитали потери от перестрелки на границе
Конфликт на
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Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии унесла жизни около 20 человек с обеих сторон. Травмы различной степени тяжести получили примерно 150 человек.
Россиян среди пострадавших нет, сообщили ТАСС в российском посольстве в Бишкеке.
Как указывает «РИА Новости» со ссылкой на
25 раненых экстренные службы Киргизии эвакуировали в Бишкек спецбортом. Они были госпитализированы в медучреждения столицы республики. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальных — как средней тяжести.
В мэрии таджикистанского города Исфара заявили, что трое граждан страны погибли, ранения получил 31 человек. В плечо ранен глава города Баховаддин Баходурзода, его состояние оценивается как стабильное.
Перестрелки начались на границе между странами 29 апреля. Киргизская сторона утверждает, что огонь первыми открыли представители Таджикистана. Целью стали несколько погранзастав, одна из которых сгорела. Одна таджикистанская погранзастава была захвачена спецназом ВС Киргизии.
При этом значительная часть инфраструктуры региона, где также находится крупный таджикистанский анклав Ворух, построена в советское время. После распада СССР
В Бишкеке заявили, что в этот раз casus belli стала попытка таджикских военных установить на опорах ЛЭП камеры видеонаблюдения — чтобы следить за распределением воды из старого советского водозабора. Таджикистанцы считают, что киргизские власти нечестно ведут себя в этом вопросе. Киргизы попытались спилить столб, после чего жители приграничных населенных пунктов стали забрасывать друг друга камнями. Противостояние вскоре переросло в «горячую» фазу.
Интенсивный обмен огнем (применялось и крупнокалиберное оружие) через
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил вскоре, что всемирная организация следит за кризисом на
В пятницу утром МВД Киргизии также сообщало местным СМИ о возобновлении перестрелок на границе с Таджикистаном.
Россия отреагировала на инцидент пока что только на парламентском уровне. Председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в разговоре с «Газетой.Ru» призвал Киргизию и Таджикистан к мирному урегулированию конфликта.
«Призвать к миру всегда стоит даже в рамках той организации, в которой мы состоим все вместе (Организация договора о коллективной безопасности, ОДКБ). Но, естественно, вмешиваться мы не имеем права и не должны. Но призвать и содействовать всяческому урегулированию — да», — подчеркнул депутат ГД.
В сентябре 2019 года на границе Киргизии и Таджикистана уже происходила перестрелка. Однако в тот раз обошлось без большого количества жертв, пострадала пара десятков человек.
Иван Жуковский
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