11:27 (мск), источник: Ведомости
Посольство США в Москве будет выдавать только дипломатические визы
Посольство США в Москве с 12 мая сократит количество оказываемых услуг, сообщает
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В сообщении говорится, что дипломаты получили уведомление российского правительства от 23 апреля о намерении запретить американским дипмиссиям США нанимать на работу иностранных граждан в любом качестве.
«Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%, и будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг», — говорится в сообщении.
Оказание экстренных услуг гражданам США в России также может быть отложено или ограничено
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. Список «недружественных» стран составит правительство России.
Это было сделано в ответ на санкции США против российского госдолга, должностных, физических и юридических лиц, а также высылки российских дипломатов американскими, чешскими, болгарскими и властями прибалтийских стран после начала дипломатического конфликта между Москвой и Прагой в связи с обвинением последней в причастности российских спецслужб к взрывам военных складов в 2014 г.