12:19 (мск), источник: Коммерсантъ
Минэнерго предложило на три месяца запретить экспорт бензина
Министерство энергетики предложило на три месяца ограничить экспорт топлива из России. Соответствующий проект опубликован на официальном портале
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О планах правительства ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов в середине апреля сообщил профильный
Под запрет подпадут автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. Согласно проекту правительства, запрет не будет распространяться на:
В пояснительной записке говорится, что предлагаемый запрет на экспорт топлива «позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен». «На внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ», — уточняется в документе.