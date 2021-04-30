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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Минэнерго предложило на три месяца запретить экспорт бензина

Министерство энергетики предложило на три месяца ограничить экспорт топлива из России. Соответствующий проект опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Источник: Reuters

О планах правительства ввести временный запрет на экспорт нефтепродуктов в середине апреля сообщил профильный вице-премьер Александр Новак. Как выяснил «Ъ», на прошлой неделе правительство поручило Минэнерго подготовить необходимые документы.

Под запрет подпадут автомобильные бензины всех марок и легкие дистилляты. Согласно проекту правительства, запрет не будет распространяться на:

  • топливо, перемещаемое физлицами для личного пользования;
  • топливо, перемещаемое в рамках международных транзитных перевозок за пределами РФ;
  • произведенное в России топливо, которое перевозят между частями РФ через территории иностранных государств;
  • топливо, предназначенное для водных, воздушных железнодорожных или автомобильных транспортных средств, используемое в целях эксплуатации в пути следования;
  • топливо, вывозимое для проведения международных спортивных мероприятий;
  • топливо для нужд Минобороны.

В пояснительной записке говорится, что предлагаемый запрет на экспорт топлива «позволит стабилизировать внутренний рынок топлива и не допустить роста цен». «На внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ», — уточняется в документе.

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