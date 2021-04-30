Кремль ответил на «мужской разговор» главы Коми и депутата о коне и трусе

Конфликтную ситуацию между депутатом Госсовета Коми от КПРФ Олегом Михайловым и главой региона Владимиром Уйбой в Кремле назвали непубличным «мужским разговором», который не подлежит оценке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Ранее сам Михайлов записал видеообращение, в котором привел фрагмент аудиозаписи с нецензурной лексикой. По словам депутата, на ней зафиксирован его разговор с губернатором Владимиром Уйбой. Мужской голос на записи спросил Михайлова: «Кого ты трусом назвал, конь?» и предложил выйти и разобраться. Этот разговор, по словам Михайлова, произошел в коридорах Госсовета после обсуждения доклада губернатора, а голос принадлежит Уйбе.
Видеообращение Михайлова с рассказом о случившемся было опубликовано в соцсети «ВКонтакте» на аккаунте «Новая республика».
Комментируя эту ситуацию, Песков заявил, что разговор произошел не публично и поэтому Кремль «не имеет права» его оценивать.
«Во-первых, он не публично матом, если я правильно помню, угрожал депутату. Это было в коридоре… ну, не надо депутату записывать просто… мужской разговор… Это был не публичный разговор, это был разговор двух мужчин, один из которых этот разговор записал и выложил, поэтому давайте это оставим все-таки этим двум мужчинам и будем надеяться, что… не будет никаких оскорблений публичных», — цитирует Пескова «РИА Новости».
«Но абсолютно мы не имеем права оценивать какие-то личные беседы. И не будем», — резюмировал представитель Кремля.
На опубликованной видеозаписи есть фрагмент выступления Михайлова с трибуны Госсовета, когда он заявил, что свою предвыборную кампанию Уйба провел «как законченный трус». Михайлов рассказал, что Уйба выключил ему микрофон, а в перерыве подошел к нему в здании Госсовета. Обращение Михайлова сменяется фрагментом аудиозаписи со словами «Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь?», нецензурными словами, предложением выйти разобраться и угрозами.
Михайлов также заявил, что человек с такой лексикой не может быть главой республики Коми. Однако заметил, что относится к угрозам серьезно и подготовил обращение в правоохранительные органы.
Руководитель пресс-службы главы республики Коми Евгений Ракин подтвердил, что разговор действительно состоялся, а губернатор обратился к депутату на том языке, который тот понимает.
«Вчера состоялся ежегодный доклад главы республики Коми перед региональным Госсоветом. По регламенту лидеры фракций имеют возможность задать свои вопросы главе по содержанию доклада и прокомментировать его. Но Олег Алексеевич говорил совсем не об отчете. Он сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича [Уйбы]», — рассказал Ракин (цитата по «Интерфаксу»).
«Разумеется, молчать не значит стерпеть. Поэтому вполне ожидаемо, что уже за пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает. Впрочем, реакция и поведение Олега Алексеевича вполне ожидаема — конечно же, он отказался отвечать за свои слова, более того, повел себя подло, тайком, исподтишка записал разговор и, испугавшись, быстро ретировался», — пояснил глава пресс-службы главы республики.