Минздрав Турции разрешил использование вакцины «Спутник V»

«Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение “Спутник V”», — говорится в сообщении фонда.
Информацию подтвердил глава минздрава Турции Фахреттин Коджа. В своем Twitter он написал, что «по итогам исследования выдано разрешение на экстренное использование “Спутника V”». Министр также выразил надежду на то, что это будет хорошо для обеих стран.
22 апреля Коджа заявлял, что сейчас в Турции используют две вакцины от коронавируса, однако власти работают над тем, чтобы увеличить их число. В частности, начать применять российский препарат.
В последние дни суточный прирост заболевших COVID 19 в Турции достигает 40−50 тыс.
На этом фоне с 29 апреля по 17 мая в стране был объявлен локдаун. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что все офисы и отели будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не могут остановить.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции Россия приостановила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. На сегодняшний день туроператоры уже завершили вывоз из Турции российских организованных туристов. Вместе с этим там еще остаются самостоятельные туристы. В течение мая российские и турецкие авиакомпании планируют выполнить 111 вывозных рейсов, на которых перевезут около 21,5 тыс. пассажиров.