18:29 (мск), источник: РБК
МИД объяснил неумением работать ограничения в работе посольства США
Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что сотрудников российской дипмиссии в Соединенных Штатах меньше, но визы там
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В МИД России не согласились с объяснением дипмиссии США, что объявленное ограничение на оказание консульских услуг связано с запретом на прием на работу граждан России и третьих стран.
В качестве причины называется вынужденное сокращение «местного персонала». Проще было бы сказать: не умеем и не хотим работать. Также следует напомнить, что и до этого визовое обслуживание осуществлялось с многомесячными задержками, а ожидание «интервью» у американского консула составляло до года.
В МИДе также указали, что и в США, и в России квота на аккредитованных дипломатов (с дипломатическими и служебными паспортами) составляет 455 человек. При этом у России в США 155 человек заняты в постпредстве при ООН в
Утром в пятницу посольство США объявило о том, что с 12 мая будет «только в экстренном порядке оказывать консульские услуги гражданам США». Также ограниченно посольство будет выдавать и иммиграционные визы, в том числе для россиян. Это будет касаться только случаев «жизни и смерти», сообщает дипмиссия.
В дипмиссии эти меры связали с решением властей России запретить представительству США нанимать на работу иностранных граждан.
23 апреля своим указом президент Владимир Путин ограничил прием на работу в дипломатические представительства недружественных России стран. В частности, было предписано ограничить заключение трудовых договоров между «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации», и дипмиссиями стран, которые совершают недружественные действия в отношении России или ее граждан.
Как рассказала РБК
Основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер подтвердил, что проблемы с записью были давно. «Окна появлялись с трудом, они моментально заполнялись. Потом началась пандемия, во время которой консульство просто закрылось в Москве. После запрета представительству США нанимать на работу российских граждан мы понимаем, что у консульства физически не будет возможности оформлять визы», — сказал он.
«США лояльно подходят к вопросу консульского округа, в отличие от Шенгенских стран, которые строго соблюдают правило: человек должен подать документу на визу в том округе, в котором он находится на законном основании длительное время. Поэтому российский гражданин может поехать за границу в любую страну, где есть консульство, записаться там на подачу документов на визу и именно там оплатить консульский сбор», — сказал Певзнер.