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18:18 (мск), источник: ТАСС

Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своем заявлении.

Источник: AP 2021

В список вошли:

  • Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;
  • Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики;
  • Жак Мэр, член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;
  • Йорг Раупах, руководитель прокуратуры Берлина, ФРГ;
  • Давид Мария Сассоли, председатель Европейского парламента;
  • Оса Скотт, глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;
  • Ильмар Томуск, глава Языкового департамента Эстонской Республики;
  • Вера Юрова, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности.
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В российском дипведомстве также отметили, что Брюссель игнорирует все предложения Москвы решать путем диалога возникающие в отношениях проблемы.

«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», — говорится в тексте документа.

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон тем временем даже не пытается скрывать свой интерес в том, чтобы вновь превратить Европейский континент в арену геополитического противостояния.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию миропорядка, основанного на правилах, подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — отметили в МИД РФ.

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