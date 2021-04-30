18:18 (мск), источник: ТАСС
Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия запретила въезд восьми гражданам стран Евросоюза. Об этом сообщает МИД РФ в своем заявлении.
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«Евросоюз продолжает политику нелегитимных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций. Только в марте 2021 года неправомерным еэсовским ограничениям были подвергнуты шесть россиян. Данная практика идет вразрез с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Сопровождается сознательно разгоняемой в западных СМИ антироссийской истерией. Не подкрепляется доказательствами. Все наши предложения по решению любых возникающих между Россией и ЕС проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются», — говорится в тексте документа.
«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию миропорядка, основанного на правилах, подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики. Делается это открыто и преднамеренно. И, разумеется, с ведома и при поощрении США, не скрывающих заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации», — отметили в МИД РФ.