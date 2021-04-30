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21:25 (мск), источник: ТАСС

Попова не видит оснований для введения новых ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит оснований для введения в России новых ограничительных мер из-за коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом не ухудшится после майских праздников, если россияне будут соблюдать действующие профилактические меры.

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Источник: РИА "Новости"

«Внутри страны тоже ограничений никаких нет, ничего не вводилось. Оснований эпидемиологических для этого сегодня нет никаких. Люди совершенно свободны», — сказала она в пятницу в интервью телеканалу «Россия-24».

Попова отметила, что посещение культурных мероприятий, мест массового скопления людей и поездки в транспорте носят риск контакта с заболевшим человеком, поэтому очень важно соблюдать правила профилактики распространения коронавируса.
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По словам главы Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в РФ стабильная, на данный момент не наблюдается тенденции к росту количества заразившихся коронавирусом. «В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет, — сказала она. — Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет».

При этом Попова отметила, что ситуация с распространением коронавируса в мире очень напряженная. «Как оценивает Всемирная организация здравоохранения, рост очень интенсивный. В ряде стран он просто значимый до катастрофического, мы это видим», — добавила она.

По мнению главы Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России не ухудшится после майских праздников, если жители страны будут соблюдать действующие профилактические меры.

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«Сегодняшняя ситуация, которая связана с длинными выходными, позволяет нам надеяться, что при полном соблюдении всех требований ухудшения ситуации не произойдет. Но если мы перестанем соблюдать правила, то при тех тенденциях, которые есть в мире, риски возникнут», — сказала она.

Попова напомнила об обязательном ношении масок и соблюдении правил гигиены. «Мы, конечно же, должны ходить в масках. Мы не ставили такого требования — ходить в масках на улице, на свежем воздухе, если это не какое-то мероприятие, где больше 50 человек. <…> Чистые руки, чистые поверхности, чистые гаджеты, которые у нас в руках. Это обязательно <…>. Это, конечно, социальная дистанция», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она рекомендовала «максимально использовать» майские праздники, чтобы побыть с семьей. «Для того чтобы остаться с теми людьми, с которыми <…> давно обменялись всей своей вирусной информацией», — добавила Попова. По ее словам, следует провести праздники на свежем воздухе. По оценке главы ведомства, большинство россиян дисциплинированы и соблюдают профилактические меры.

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