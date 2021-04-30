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21:09 (мск), источник: РБК

В Минздраве объяснили новые правила проверки водителей на наркотики

Министерство здравоохранения намерено внести минимальные изменения в порядок освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава. Водителей и кандидатов на права обяжут сдавать анализы при получении справки. Через эту процедуру пройдут только те, кто уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минздрав разработал проект приказа, который устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов.

Их обяжут сдавать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и на наличие следов запрещенных веществ, в том числе опиатов, каннабиноидов и кокаина. Речь идет о медицинских справках для получения и продления прав.

«Обследовать на наркологические расстройства будут тех, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде», — пояснили РБК в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что проект приказа вносит минимальные изменения в действующий порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов.

«Уже существующие нормы порядка дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства», — говорится в сообщении.

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В Минздраве уточнили, что у лиц с заболеваниями (состояниями), вызванными употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей.

«Поэтому сам факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии зачастую является симптомом того или иного имеющегося у водителя наркологического расстройства», — поясняется в сообщении.

Как отметили в министерстве, предлагаемая норма призвана снизить смертность в ДТП по вине лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Положения о необходимости лабораторного обследование при наличии клинических признаков наркологических расстройств уже действуют с 2016 года. В этой части изменения в приказ не вносятся, сообщили в Минздраве.

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