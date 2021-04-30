21:09 (мск), источник: РБК
В Минздраве объяснили новые правила проверки водителей на наркотики
Министерство здравоохранения намерено внести минимальные изменения в порядок освидетельствования водителей и кандидатов в водители. Об этом РБК сообщили в
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Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Минздрав разработал проект приказа, который устанавливает новые правила освидетельствования водителей и кандидатов.
«Обследовать на наркологические расстройства будут тех, кто ранее был лишен прав за вождение в нетрезвом виде», — пояснили РБК в Минздраве.
«Уже существующие нормы порядка дополняются необходимостью проведения лабораторного обследования лиц, ранее лишенных права управления за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с целью диагностики наркологического расстройства», — говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что у лиц с заболеваниями (состояниями), вызванными употреблением психоактивных веществ, на определенной стадии их развития возникают нарушения ситуационного контроля и снижение критических способностей.
«Поэтому сам факт управления транспортным средством в нетрезвом состоянии зачастую является симптомом того или иного имеющегося у водителя наркологического расстройства», — поясняется в сообщении.
Как отметили в министерстве, предлагаемая норма призвана снизить смертность в ДТП по вине лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Положения о необходимости лабораторного обследование при наличии клинических признаков наркологических расстройств уже действуют с 2016 года. В этой части изменения в приказ не вносятся, сообщили в Минздраве.