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21:40 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ: Байден признал в беседе с Путиным, что не нашел «руку Москвы» в атаках талибов на контингент США

Высокопоставленный источник «Ъ» в МИД РФ прокомментировал продолжающие звучать в США обвинения в адрес России: якобы Москва подстрекала «Талибан» (запрещенное в РФ террористическое движение) к убийству американских военнослужащих в Афганистане.

Источник: Агентство «Москва»

«Вопреки логике и здравому смыслу американская администрация продолжает поддерживать на плаву обвинения России, тиражировавшиеся демократами во время последней избирательной кампании, в подкупе талибов для убийств военнослужащих США в Афганистане, — заявил собеседник “Ъ”.— Происходящее просто абсурдно на фоне опровержений не только со стороны отставников администрации (45-го президента США.— “Ъ”) Дональда Трампа, но и разноголосицы между ЦРУ, которое, как считают многие обозреватели в США, запустило это фальшивку, и Пентагоном».

Собеседник «Ъ» напомнил, что пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби публично усомнился на брифинге 16 апреля в «причастности русских» к атакам на американских военнослужащих в Афганистане.
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«Главное же, что подрывает это нагромождение лжи, — признание самого (президента США.— “Ъ”) Джо Байдена, который в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 13 апреля, по имеющимся сведениям, был предельно осторожен, когда говорил об “афганском досье”. Утверждал, что лично изучил данные разведки и не нашел “руки Москвы”», — сообщил собеседник «Ъ».

По его словам, это не помешало пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки, «видимо, мало осведомленной о нюансах вашингтонского закулисья, продолжать петь старую песню, отмахиваясь от неудобных вопросов каламбурами».

«Дескать, даже сообщения “низкой и средней достоверности” (что на специфическом языке американских спецслужб означает нечто, не заслуживающее доверия) — “достаточное основание для беспокойства за безопасность военнослужащих США”», — отметил источник «Ъ».

Более того, продолжил он, «упомянутые выше слова Джо Байдена диаметрально разошлись с его же исполнительным распоряжением от 15 апреля по новой “волне” антироссийских санкций, которое он “подмахнул”, судя по всему, не глядя».
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«Там догматически воспроизводятся штампы про “выверенные оценки разведывательного сообщества” о якобы вероятном поощрении Россией нападений талибов на американских военных. За это в том числе и вводятся очередные ограничения, — возмущается собеседник “Ъ”.— Напрашивается наиболее правдоподобное объяснение такого рода кульбитов: в администрации, похоже, не знают, что делать и как спасти лицо в ситуации очевидного провала 20-летней афганской эпопеи. Рецепт простой — свалить с больной головы на здоровую, обвинив во всем Москву».

Напомним, Джо Байден объявил о намерении к 11 сентября вывести американский контингент из Афганистана, и этот процесс уже начался. В прошлом году ряд американских СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что власти РФ подстрекают талибов нападать на американских военных в Афганистане. В Москве это категорически отвергали.

Уже при администрации Джо Байдена в Пентагоне признали, что надежных доказательств этой версии нет. Однако, вводя 15 апреля новые жесткие санкции в отношении Москвы, Белый дом вновь упомянул о подкупе талибов российской стороной. 16 апреля Джен Псаки заявила, что Москва должна доказать свою непричастность к инцидентам с американскими военными в Афганистане.

Елена Черненко

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